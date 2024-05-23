恒生指數｜港股全日跌326點　金融股及通訊股等推低大市

恒指連跌兩日，今早低開。恒生指數開市跌171點，報19,024點；國指跌44點，報6,773點；科指跌0.5%，報3,972點。
【16:35更新】
恒生指數全日收報18,868點，下跌326點，大市成交額1,299.35億；科指報3,896點，跌2.4%；國指跌115點，報6,701點。
藍籌股中僅7隻股份揚升，中海油（883）升0.735%，為全日表現最好藍籌；網易（9999）跌逾7%，報141.5元，為全日表現最差藍籌。
非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市，港交所（388）跌逾2%、滙豐（005）跌0.7%；ATMXJ下跌；
北水南下合計淨流入35.1億元，較上日增加112.3%，淨流入金額為5月17日的59.56億元後最多，連續第六日流入，累計流入180.55億元。
【14:00更新】
恒生指數現報18,848點，跌346點；科指跌2.23%，報3,903點。
領展（823）被多間大行下降評級，股價從周一（20日）的兩個月高位回吐約一成，現跌近4%。
小米（1810）、網易（9999）股價績前向下，分別跌逾3及至6%。
【12:25更新】
恒指半日跌265點，報18,930點，近兩周以來失守萬九關，半日成交697.66億；科指跌1.68%，報3,925點。
ATMXJ均跌近3%；金融股、地產股、消費股、汽車股受壓。
網易（9999）跌5%，為半日表現最差藍籌股；東方海外（316）半日升逾1%，為半日表現最好藍籌股。
【10:18更新】
恒指現跌逾400點，報18,779點；科指現跌2.27%，報3,901點。
今日多隻股放榜，小米（1810）績前跌3%；網易（9999）亦於續前挫3.6%。
理想汽車（2015）持續受壓，最新跌4%。
領展（823）遭瑞銀「連降兩級」，目標價削四成至38元，最新挫近5%。