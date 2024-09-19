恒生指數｜港股收升353點重上萬八關　成交額約1487億近3周最高

壓抑多時的港股是否能走出一波趨勢？

聯儲局宣布逾4年來首次減息，且減幅達半厘，美股在議息後先升後跌。港股連升4日後，今早復市先跌後升。恒生指數低開26點，報17,633點。

【16:50更新】

港股全日造好，恒生指數高見18071點，最多曾升411點，收市報18,013點，升353點，主板成交額近1,487.55億元，創近3星期最高，亦重上萬八關收市，是逾兩個月以來首次；科指升逾3%，收報3,651點。

ATMXJ走高，京東（9618）升逾7%；阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾3%至4%。

多間本地銀行宣布下調最優惠利率0.25厘，銀行股個別發展，東亞（023）、渣打（023）、滙控（005）升0.6%至2%；中銀香港（2388）則跌0.6%。