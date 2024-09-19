恒生指數｜港股收升353點重上萬八關　成交額約1487億近3周最高

聯儲局宣布逾4年來首次減息，且減幅達半厘，美股在議息後先升後跌。港股連升4日後，今早復市先跌後升。恒生指數低開26點，報17,633點。
【16:50更新】
港股全日造好，恒生指數高見18071點，最多曾升411點，收市報18,013點，升353點，主板成交額近1,487.55億元，創近3星期最高，亦重上萬八關收市，是逾兩個月以來首次；科指升逾3%，收報3,651點。
ATMXJ走高，京東（9618）升逾7%；阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾3%至4%。
多間本地銀行宣布下調最優惠利率0.25厘，銀行股個別發展，東亞（023）、渣打（023）、滙控（005）升0.6%至2%；中銀香港（2388）則跌0.6%。
內房、家電及多數內需股造好，華潤置地（1109）和海爾智家（6690）升近8%，為全日表現最好兩隻藍籌。
金融股上升，港交所（388）升近6%；公用股下跌，長江基建（1038）跌逾2%，為全日表現最差藍籌。
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【13:20更新】
恒生指數午後繼續走高，現報18,020點，升360點，重上萬八關；科指升3.43%，報3,657點。
內房、物管股向上，華潤置地（1109）升9.5%，報21.15元；龍湖（960）升逾7%；華潤萬象生活（1209）升6.8%；中海外（688）升6.3%。
公用股向下，長江基建（1038）跌2.7%，暫為表現最差藍籌。
【12:22更新】
恒生指數半日升318點，報17,978點，北水回歸刺激大市成交，半日錄768.3億；科指升3.1%，報3,644點。
ATM升2%至3%。
港交所（388）升5%，美的（300）再升逾9%，創新高。
【10:45更新】
恒生指數現升195點，報17,855點；科指升2.5%，報3,624點。
ATM向上，阿里巴巴（9988）升逾2%破頂；騰訊（700）升逾1%；美團（3690）升近2%。
美的（300）升6%，創上市新高。
部分地產股受減息帶動向上，恒地（012）升0.2%；新地（016）升1%。
公用股逆市回吐，中電（002）跌1%；煤氣（003）跌逾1%；電能實業（006）跌2%。
銀行股向下，中銀香港（2388）跌2.3%；恒生銀行（011）跌0.3%；建設銀行（939）跌1.6%。