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財經
2024-01-23 16:15:10

恒生指數｜港股收升392點重上萬五關　傳內地推萬億救市

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外資撤走後的港股表現

港股2024年開局7連跌後的反彈，僅維持了一天。(資料圖片)

港股兩日挫430點失15,000關，創15個月低位，今早反彈。恒生指數高開77點，報15,038點；國指高開28點，報5,030點；科指高開0.9%，報3,062點。

【16:15更新】

恒生指數反彈392點，收報15,353點，成交1,240.7億元；科指升3.7%，報3,147點。

ATM升逾1%至3%；港交所（388）升逾5%。

滬深股市先跌後回升，上證綜合指數報2770點，升0.53%；深證成份指數報8,596點，升1.38%；創業板指數曾重上1,700點關口，收市報1,687點，升1.24%。

【13:48更新】

恒生指數現報15,345點，升384點；科指升3.53%，報3,142點。

電視廣播（511）午後初段曾升5%，高見3.08元，現升3.78%，報3.02元；KEEP（3650）反彈13%。

ATM方面，阿里巴巴（9988）升3.4%；騰訊（700）升4.1%，美團（3690）升1.8%。

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【12:10更新】

恒生指數半日反彈367點，報15,329點，成交707.16億；科指升3.56%，報3,143點。

信義光能（968）升8.3%，為半日表現最好藍籌股；恆安國際（1044）跌1.5%，為半日表現最差藍籌股。

ATM升逾2%至4%；蔚小理升逾5%至7%。

隔夜港元拆息跌至3.73厘，創1個月新低。

內地救市｜彭博︰中國擬推多項措施救股市　或設2萬億元人民幣平準基金

【10:22更新】

恒生指數現升432點，報15,394點；科指升4.43%，報3,170點。

ATM反彈，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）升近5%，美團（3690）彈高5.8%。

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內房方面，潤地（1109）股價反彈9%；中海外（688）升近6%；碧桂園（2007）升5%；龍湖（960）升近一成。

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