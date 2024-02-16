恒生指數｜港股收市重上萬六關兼連升兩周　內房物管股走高

港股延續龍年升勢，恒生指數今早高開。恒生指數高開62點，報16,007點，重上萬六關。國指高開17點，報5,428點；科指高開0.3%，報3,231點。
【16:35更新】
恒生指數全日造好，最高曾見16,394點，最終收市報16,339點，升395點，大市成交額增至706.58億，較上日增加236億；科指升3.71%，報3,342點。
港股本周僅開三日市，恒生指數累升593點，升幅近3.8%；科指累升近6.9%，兩者都連升兩周。
ATMXJ升逾2%至5%，藥明系反彈，藥明生物（2269）升12%，為全日表現最好藍籌。全日僅3股下跌，包括電能實業（006）、中國神華（1088）、中電（002），分別下跌0.6%至0.8%。
內房及物管股走高，受「內房白名單」帶動下，龍湖（960）升10%；華潤萬象生活（1209）升7.3%；碧桂園服務（6098）升9.1%；華潤置地（1109）升6.8%；中海外（688）升5.8%。
【14:45更新】
恒指現升逾400點，報16,345點；科指升3.71%，報3,342點。
內房物管股造好，龍湖（960）升11%；華潤萬象生活（1209）升8.4%；碧桂園服務（6098）升7.5%；華潤置地（1109）升近6%；中海外（688）升5.5%。
【13:20更新】
恒生指數暫報16,332點，升387點；科指升3.67%，報3,341點。
ATM向好，美團（3690）升逾4%；阿里巴巴（9988）升近2%；騰訊（700）升逾1%。
【12:20更新】
恒生指數半日升297點，報16,242點，半日成交額324.68億；科指升2.69%，報3,309點。
藥明生物（2269）彈高12.45%，報17.34元，為半日表現最好藍籌；半日藍籌股中僅創科實業（669）下跌，報84.15元，跌0.35%。
【10:30更新】
恒生指數現升166點，報16,110點；科指升1.22%，報3,262點。
ATM個別發展，美團（3690）升0.5%；騰訊（700）跌1.2%；阿里巴巴（9988）升0.8%。
內需股再走高，李寧（2331）股價升近3%；康師傅（322）升1%；蒙牛（2319）升4.1%。