恒生指數｜港股期結日收跌373點　本地地產股下跌

港股周二（30日）期指結算，港股低開。恒生指數低開180點，報15,896點；科指低開1.7%，報3,150點。

【16:20更新】

恒生指數收報15,703點，跌373點，成交額948.6億；科指跌3.27%，報3,098點。

本地地產股下跌，恒隆地產（101）跌8.4%；新世界（017）跌4%；新地（016）跌3%；恒地（012）跌2.5%；信置（083）跌1.3%。

恒大系方面，恒大汽車（708）復牌破底後倒升4%；恒大物業（6666）跌近4%。

此外，特首李家超今日出席行會時指，23條立法對香港安全穩定的環境、經濟發展必然有利。李家超指，「股票市場的波動，大家知道有不同因素所影響，但若無安全和穩定的環境，無論是甚麼正面因素都是虛假的、都是空中樓閣、都是在浮沙上建立的一些假象」。