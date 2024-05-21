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財經
2024-05-21 16:45:00

恒生指數｜港股連升3日後回吐全日挫415點　科指失守4000點

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港股

港股今浪升市主要由內地政策帶動。 (資料圖片)

港股連升3日後今早低開。恒指低開162點，報19,473點；國指低開0.8%，報6,909點；科指低開1.4%，報4,079點。

【16:35更新】

恒生指數連升3日後先低開，回吐逾400點，曾低見19,175點水平，收市報19,220點，挫415點，全日成交額約1,505.83億；國指跌144點，報6,820點；科指跌3.74%，失守4,000點，收報3,980點。

理想汽車（2015）公布業績後，被大行唱淡，全日跌逾19%，為表現最差藍籌及科指成份股。

ATMXJ跌逾1%至近4%。

金融股個別發展，港交所（388）、友邦（1299）跌近4%，工行及中行升約1%。

18區收入｜每月入息中位數2023，18區邊區最高？（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023，中西區力壓灣仔為18區最高收入（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023，大埔、沙田等處中等水平（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023，觀塘為最低一區（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023（am730製圖）

【14:19更新】

午後恒生指數續挫逾400點，暫報19,213點，跌422點；科指跌3.82%，報3,977點，再次跌穿4千點關口。

港交所（388）最新跌3%。

網傳大家樂（341）分店遭貼260萬元欠款告示，其後集團澄清不實。股價跌逾3%。

騰訊（700）午後跌逾3%；美團（3690）跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。

【11:00更新】

恒生指數回吐逾400點，跌413點，報19,222點；科指跌逾3%，報4,006點。

理想汽車（2015）挫近兩成，跌18%至近52周新低。該企日前公布上季季績遜預期，被大行唱淡。

【10:30更新】

恒指回吐354點，報19,282點；科指跌2.69%，報4,024點。

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黃金相關股回吐，紫金（2899）及中國黃金（2099）回吐逾3%。

龍湖（960）遭減持，惟逆市升逾2%；友邦（1299）跌逾4%。

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