恒生指數｜港股連升3日後回吐全日挫415點　科指失守4000點

港股連升3日後今早低開。恒指低開162點，報19,473點；國指低開0.8%，報6,909點；科指低開1.4%，報4,079點。
【16:35更新】
恒生指數連升3日後先低開，回吐逾400點，曾低見19,175點水平，收市報19,220點，挫415點，全日成交額約1,505.83億；國指跌144點，報6,820點；科指跌3.74%，失守4,000點，收報3,980點。
理想汽車（2015）公布業績後，被大行唱淡，全日跌逾19%，為表現最差藍籌及科指成份股。
ATMXJ跌逾1%至近4%。
金融股個別發展，港交所（388）、友邦（1299）跌近4%，工行及中行升約1%。
【14:19更新】
午後恒生指數續挫逾400點，暫報19,213點，跌422點；科指跌3.82%，報3,977點，再次跌穿4千點關口。
港交所（388）最新跌3%。
網傳大家樂（341）分店遭貼260萬元欠款告示，其後集團澄清不實。股價跌逾3%。
騰訊（700）午後跌逾3%；美團（3690）跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。
【11:00更新】
恒生指數回吐逾400點，跌413點，報19,222點；科指跌逾3%，報4,006點。
理想汽車（2015）挫近兩成，跌18%至近52周新低。該企日前公布上季季績遜預期，被大行唱淡。
【10:30更新】
恒指回吐354點，報19,282點；科指跌2.69%，報4,024點。
黃金相關股回吐，紫金（2899）及中國黃金（2099）回吐逾3%。
龍湖（960）遭減持，惟逆市升逾2%；友邦（1299）跌逾4%。