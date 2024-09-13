恒生指數｜港股高收128點　金股內房板塊造好

隔晚美股三大指數造好，港股昨日升過百點後，今早再高開。恒生指數高開57點，報17,298點。
【16:50更新】
港股連升兩個交易日，恒生指數最多升300點，高見17540點，收報17,369點，升128點，全日成交額約888.8億元；科指收報3,479點，升0.13%，穿3,500點。恒指本周累計跌75點；科指跌約0.2%，同連跌兩周。
ATMXJ個別發展；電動車股偏軟。
金價創新高利好板塊，紫金（2899）升近4%，是表現最好藍籌股；內房股大多上升，龍湖（960）升約3%。
石油、醫藥股也普遍造好；消費股個別發展，百威亞太（1876）跌約4%，是表現最差藍籌股。
【13:30更新】
恒生指數現升169點，報17,409點；科指升0.58%，報3,495點。
黃金、內房股造好。
【12:20更新】
恒生指數半日升167點，報17,408點，成交519.8億元；科指升0.7%，報3,501點。
黃金、內房股造好，其中紫金（2899）、招金（1818）升近5%；潤地（1109）、龍湖（960）升逾4%。
蔚小理逆市跌0.1%至近3%。
恒大汽車（708）升32%，半日報3元。
【10:25更新】
恒生指數現升278點，報17,519點；科指升1.46%，報3,526點。
內房股升幅顯著，中海外（688）升近2%；潤地（1109）升逾4%；龍湖（960）升近4%；雅居樂（3383）升逾1%；融創（1918）升逾3%。
黃金股造好，靈寶黃金（3330）、紫金（2899）升逾3%；招金（1818）升近5%；山東黃金（1787）升逾4%。