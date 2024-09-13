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財經
2024-09-13 16:53:00

恒生指數｜港股高收128點　金股內房板塊造好

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港股半日失守萬七關，三大指數全線下跌。(資料圖片)

港股半日失守萬七關，三大指數全線下跌。(資料圖片)

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隔晚美股三大指數造好，港股昨日升過百點後，今早再高開。恒生指數高開57點，報17,298點。

【16:50更新】

港股連升兩個交易日，恒生指數最多升300點，高見17540點，收報17,369點，升128點，全日成交額約888.8億元；科指收報3,479點，升0.13%，穿3,500點。恒指本周累計跌75點；科指跌約0.2%，同連跌兩周。

ATMXJ個別發展；電動車股偏軟。

金價創新高利好板塊，紫金（2899）升近4%，是表現最好藍籌股；內房股大多上升，龍湖（960）升約3%。

石油、醫藥股也普遍造好；消費股個別發展，百威亞太（1876）跌約4%，是表現最差藍籌股。

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【13:30更新】

恒生指數現升169點，報17,409點；科指升0.58%，報3,495點。

黃金、內房股造好。

【12:20更新】

恒生指數半日升167點，報17,408點，成交519.8億元；科指升0.7%，報3,501點。

黃金、內房股造好，其中紫金（2899）、招金（1818）升近5%；潤地（1109）、龍湖（960）升逾4%。

蔚小理逆市跌0.1%至近3%。

恒大汽車（708）升32%，半日報3元。

【10:25更新】

恒生指數現升278點，報17,519點；科指升1.46%，報3,526點。

內房股升幅顯著，中海外（688）升近2%；潤地（1109）升逾4%；龍湖（960）升近4%；雅居樂（3383）升逾1%；融創（1918）升逾3%。

黃金股造好，靈寶黃金（3330）、紫金（2899）升逾3%；招金（1818）升近5%；山東黃金（1787）升逾4%。

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