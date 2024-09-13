恒生指數｜港股高收128點　金股內房板塊造好

隔晚美股三大指數造好，港股昨日升過百點後，今早再高開。恒生指數高開57點，報17,298點。

【16:50更新】

港股連升兩個交易日，恒生指數最多升300點，高見17540點，收報17,369點，升128點，全日成交額約888.8億元；科指收報3,479點，升0.13%，穿3,500點。恒指本周累計跌75點；科指跌約0.2%，同連跌兩周。

ATMXJ個別發展；電動車股偏軟。

金價創新高利好板塊，紫金（2899）升近4%，是表現最好藍籌股；內房股大多上升，龍湖（960）升約3%。

石油、醫藥股也普遍造好；消費股個別發展，百威亞太（1876）跌約4%，是表現最差藍籌股。