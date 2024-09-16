銀色債券／銀債2024／債券｜ 香港政府過去已發行八批銀色債券，據《24/25年度財政預算案》公布，香港政府計劃發700億元零售債，推動普惠金融，其中500億元為銀色債券。《am730》將為讀者整合有關銀色債券2024申請、派息、風險、認購優惠及過去派息結果等資料，詳細資料有待更新。

銀色債券2024｜銀色債券定義

根據過往政府定義，香港政府銀色債券的投資，是為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。

政府又指，本批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，集資所得將用於9類合資格項目，包括港口及機場發展、建築物、渠務、公路、水務和房屋等。

銀色債券2024｜保證息率4厘

政府周二（9月10日）公布第9批銀債安排。新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率4厘，較去年銀色債券保證息率5厘為低。新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。

而息率固定息率4厘外，亦設浮定息率，按香港最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值(以較高者為準)。

銀色債券2024｜申請年齡及資金門檻

第九批銀債門檻為2025年或之前年滿60歲(即1965年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

政府指，最後亦會酌情將目標發行額由原訂的500億港元，上調至最多550億港元。