恒生指數｜港股高收302點成交近2049億　創近一年半新高

美國4月CPI創近3年新低，市場預期減息機會大增，刺激港股高開。恒生指數今早高開189點，報19,262點；科指升1.2%，報4,091點。
【16:50更新】
恒生指數再創今年新高。恒生指數升302點，收報19,376點，成交增至2,048.99億元，為2022年12月後首次；科指升0.8%，報4,072點；國指收報6,871點，升129點。
ATM個別走，騰訊（700）績後升4%；同樣是此前出業績的阿里巴巴（9988）則跌逾3%；美團（3690）升3%。
內房、內險股造好，龍湖（960）升近11%，為全日表現最好藍籌；中國平安（2318）升7%。
澳門政府表示，佛誕假期錄入境旅客8.8萬人次，濠賭股強勢，其中銀娛（027）升逾6%；金沙（1928）升近2%。
【15:06更新】
恒生指數現報19,337點，升264點；科指升0.59%，報4,065點。
龍湖（960）現升逾一成，暫為表現最好藍籌股；創科實業（669）跌5%，暫為表現最差藍籌股。
濠賭股強勢，銀娛（027）升逾6%；金沙（1928）升逾1%；永利（1128）升近1%；美高梅（2282）升1%；澳博（880）升逾1%；新濠國際（200）升近2%。
北水全日合計流入77.59億，總成交額819.02億，佔大市成交39.97%。
【12:28更新】
恒指半日升303點，報19,376點，半日成交額1,142.6億，已逾千億；科指升1.1%，報4,084點。
ATM個別發展，騰訊（700）業績升4%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；美團（3690）升3%。
中央傳出手救樓市，令內房股受惠造好，龍湖（960）升13%，為半日表現最好藍籌；中海外（688）升逾半成；潤地（1109）升逾3%；花樣年（1777）升近八成。
「造車新勢力」車股個別走，理想汽車（2015）跌逾3%；小鵬汽車（9868）升1.2%；蔚來（9866）跌0.59%；比亞迪（1211）跌逾1%。
創科實業（669）半日跌4.5%，為半日表現最差藍籌股。
【11:20更新】
恒指現升212點，報19,258點；科指升0.65%，報4,067點。
內銀向上，四大內銀包括建行（939）、工行（1398）、中行（3988）、農行（1288）分別升逾2%至5%。
內房股熱炒，其中龍湖（960）最新升逾12%，暫為表現最好藍籌，曾升14%見14.34元；華潤置地（1109）升逾3%；中海外（688）升逾4%。