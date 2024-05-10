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財經
2024-05-10 17:00:00

恒生指數｜港股高收425點上試萬九關　成交創逾九個月高

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動力不相配 大市升勢必受限

受中證監公布5項措施，去刺激港股後，大市伺機反彈。(資料圖片)

港股開市延續昨日升勢，港股高開。恒指高開131點，報18,669點；國指高開52點，報6,612點；科指高開0.7%，報3,975點。

【17:00更新】

港股全日造好，先高開131點，午後再逼近19,000點關口，全日高見18,993點，創近九個月高位，收市報18,963點，升425點，全日成交額急升38%，錄得1,710.01億。

科技指數升0.38%，報3,962點；國指升158點，報6,718點。

中證監據報考慮減免內地散戶購買港股股息稅，消息剌激港交所（388）急升近8%，為全日升幅最大藍籌股；舜宇光學（2382）宣布，4月手機鏡頭出貨量升6.4%，惟股價今回吐逾1%，為全日表現最差藍籌股。

本地地產股向上，新世界（017）升逾5%，恒隆地產（101）、新地（016）均升逾3%。

內地再有城市全面取消限購，內房股連升兩日，世茂（813）再升六成，華潤置地（1109）、融創（1516）都升逾7%。

全周計算，恒生指數累升近490點，連升三周；科指本周則微跌0.2%。

滬、深港通南向合計流入北水102.53億，總成交額756.67億，佔大市成交44.25%。

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【13:08更新】

恒生指數午後初段升371點，報18,909點；科指轉升0.12%，報3,951點。

港交所（388）續升6%；四大內銀升3%至6%。

【12:15更新】

港股今日中午創今年新高，午市收報報18,859點，升321點；成交增至939.01億；科指跌0.28%，報3,936點。

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港交所（388）領市，升逾6%，報283.4元，創近3月高。

四大內銀升3%至6%；三大中資電訊股升4%。

科技股回吐，騰訊（700）偏軟跌0.05%；聯想（992）跌0.1%；百度（9888）跌1%；網易（9999）跌1.5%。

【10:30更新】

大市現升約226點，報18,764點；科指倒跌0.72%〝報3,919點。

港交所（388）高開3.5%，現升逾6%。

四大內銀升3%至5%；「蔚小理」逆市向下。

世茂（813）觸發市調機制，股價再升15%。

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