恒生指數｜港股3月開局結束兩日連跌　全周恒指科指表現分歧

美股三大指數隔晚造好，港股欠缺動力。恒指低開120點或0.7%，報16,390點；國指低開44點，報5,633點；科指低開34點，報3,396點。

【17:05更新】

港股先跌後回升，結束連續兩日跌勢，全日收市報16,589點，升78點，成交額1,218.32億；科指升1.66%，報3,488點。恒指本周累跌0.82%，結束3周升勢；科指累升2.6%，連升4周。

ATMXJ上揚，美團（3690）高見88.7元，創近3個月高位，升幅近11%，是表現最好的恒指和科指成份股；2月賭收遜預期，濠賭股逆市下跌。

新世界發展績後急挫近7%，是跌幅最大藍籌。新世界宣布，以逾40億元向華懋出售荃灣愉景新城窆商場及停車場。