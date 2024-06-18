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財經
2024-06-18 18:30:00

恒生與數碼港擴合作範疇　首設指數實驗室編制精密指數｜銀行動態

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恒生與數碼港擴合作範疇　首設指數實驗室編制精密指數｜銀行動態

恒生與數碼港擴合作範疇　首設指數實驗室編制精密指數｜銀行動態

恒生銀行宣布，將與數碼港擴大2021年合作備忘錄的合作範疇，聚焦指數創新實驗室、中小企數碼轉型、綠色金融與科技以及創科人才培育，旨在推動香港整體創新科技的發展。雙方將在現有合作的基礎上進一步合作。

雙方合作包括恒指公司將與數碼港合作，成立全港首個指數創新實驗室，探索以人工智能、自然語言處理等最新技術更精準地處理數據，加速開發精密指數。同時亦協助中小企數碼轉型，恒生和數碼港將提供一站式的金融和數碼咨詢服務，包括數碼支付、 線上市場推廣、數碼物流等解決方案

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雙方亦會共同推動綠色科技發展，包括提供平台支持數碼港社群成員的概念驗證項目，以及提供可持續金融方案；另會培育創科人才，例如增加參與數碼港的實習計劃及人才培訓計劃，並與數碼港共同舉辦交流及研討會等活動。

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促進智慧城市建設及中小企數碼轉型

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，政府對於科技創新與數碼經濟的支持從未止步，並積極打造有利創新科技發展的環境，促進智慧城市建設及中小企的數碼轉型，提升企業的經營效能和競爭力，推動新經濟高質量發展。

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數碼港主席陳細明表示，合作協議標誌著數碼港與恒生銀行關係的新篇章，進一步加強雙方在推動數碼技術的開發及採用、賦能初創企業、促進香港數碼轉型等方面的深度合作，並將共同推動香港的數碼轉型和可持續發展，鞏固香港作為國際創科及金融中心的地位。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，恒生銀行在過去3年，與數碼港的公私合作模式已為超過100個數碼港社群成員提供支持，包括財務管理、商業營運及產品推廣，期望能協助更多創新公司加速成長，推動香港創新科技發展。

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自 2021 年起，恒生銀行與數碼港及其社群成員緊密合作，推動香港的創科發展。合作項目涵 蓋多個範疇，包括就香港金融管理局的數碼港元先導計劃進行實境模擬測試、運用人工智能技 術提升保險業理賠處理的效率、在恒生商務理財中心應用水耕種植系統及智能消毒機械人，以及推出針對中小企的簡易收款方案。

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