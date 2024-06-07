愉景新城D‧PARK正式加入華懋　集團冀打造新界西最大商業零售等綜合體

集團表示，D·PARK總面積約63萬平方呎，與華懋在荃灣區內旗艦商場如心廣場商場一期及二期、辦公大樓、荃灣西如心酒店，以及全亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園 ─ 如心園，產生協同效應，並打造新界西最大商業、旅遊、零售、娛樂和文化綜合體，吸引市民和中外遊客到訪。

華懋集團早前斥資40.2億港元，收購荃灣大型購物商場D·PARK愉景新城及停車場全部權益，目前已完成收購程序。周五（7日）D·PARK正式加入華懋集團，集團邀請逾500位嘉賓及合作夥伴參與慶祝典禮。

D·PARK將投放數百萬港元舉辦奧運活動

華懋將於奧運期間投放逾數百萬港元，於 D·PARK、如心廣場及集團旗下各大商場舉 行「奧林大會 Summer Go!ympics」，聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協 暨奧委會）及多個運動團體，舉辦各項精彩活動，場內亦將安排直播重點奧運賽事， 為香港運動員打氣。

今天慶典的主禮嘉賓包括商務及經濟發展局副局長陳百里、立法會議員陳恆鑌、 荃灣民政事務專員區家盛，以及華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興及資產管理租務部總監梁力宏等。蔡宏興致辭表示，收購D·PARK是集團今年的重大投資之一，能夠與如心廣場商場、辦公大樓、荃灣西如心酒店及如心園產生協同效應（Nina Hub Synergy），並提升居民生活質素和參與，推動經濟發展，關注環境保護，共建更宜居社區。