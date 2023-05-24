慎防法網｜無牌虛擬交易平台禁宣傳 下月起監管 散戶可買

證監指，相關指引的諮詢接獲152份意見書，回應者普遍歡迎有關建議，指引訂明多項適用於持牌交易平台的標準和規定，其中包括穩妥保管資產、分隔客戶資產、避免利益衝突及網絡保安，證監會將會就新監管規定提供指引、其他實施細節，以及過渡安排的詳情。

證監會昨發表《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》的諮詢結果，並宣布指引將在下月1日起實施，容許零售投資者參與大型代幣投資，並特別提醒屆時在港未有業務的海外交易平台，必須申請牌照才可營運，否則屬刑事罪；且相關平台將禁止向本港投資者宣傳或招攬買賣，其他人亦不可以幫助相關平台在港招攬買賣，即透過廣告或KOL(網紅)宣傳等，均屬違法，並明言會在下月起積極執法。

現有平台需9個月內申請牌照

證監指，如虛擬資產交易平台在6月1日前有在港營運，則可在6月1日起9個月內提出申領牌照，當局會按平台的營運情況及有沒有能力遵守發牌要求等條件審批，並指相關機構是否正受其他國家的監管機構調查，亦是重要考慮因素。至於無意申領牌照的營運者，則應以有序方式結束其於香港的業務。

對於指引實施在即，當局申領牌照的審批期如何配合的問題，證監中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣指，諮詢總結將落實外部評估報告規定，即申請者先經專業人士審閱申請內容，經評估為符合資格才遞交申請，可令證監安心批核並縮短審批過程。惟她指，目前未有牌照獲批，亦難預計有多少平台申領牌照，只相信下半年會有持牌平台供散戶買賣。

須追蹤IP位置等 免不合規者開戶

被問及內地投資者能否參與本港虛擬資產買賣，證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝指，不同地區有不同的相關法規要求，港持牌平台有責任遵守當地法規，須防止相關地區的投資者在本地參與虛擬資產買賣，例如追蹤其IP位置等，以及追查有否利用VPN(虛擬專用網路)等翻牆工具買賣。

OneInfinity倡虛擬資產納清償資本

OneDegree Group旗下虛擬資產保險公司OneInfinity歡迎當局對虛擬資產交易平台的發牌制度發出詳細指引，並支持冷錢包的覆蓋率要求自初步指引訂立的100%，降至50%，稱這令虛擬資產服務提供者同時承擔部分風險，「與投資者同坐一條船」。集團同時建議監管部門重新考慮將虛擬資產納入清償資本的一部分。