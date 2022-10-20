憧憬撲空｜新世界高位插一成 減辣不似預期 地產股跌凸

特首李家超首份《施政報告》昨出爐，惟港股未見沖喜，恒生指數由開市跌至收市，當中因樓市「減辣」力度不如市場預期，令地產股跌幅明顯並全數蒸發並跌凸周二的憧憬減辣升幅，以新世界發展(017)由單日由高位累插一成最重傷藍籌。市場普遍認為《施政報告》未能扭轉樓市淡風，影響僅中性。

《施政報告》提出，合資格外來人才在港置業，可於居港7年並成為永久性居民後，申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。市場普遍對「先付稅、後退稅」的安排感失望，地產股普遍報跌，九龍倉置業(1997)、恒基地產(012)、新鴻基地產(016)及希慎興業(014)均由升轉跌逾3%，當中恒地一度由高位累插約8%；最重傷為新世界，全日高低波幅9.8%，收市仍大瀉7.7%，1個月跌幅高達28%，明顯跑輸同業。