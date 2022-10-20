憧憬撲空｜新世界高位插一成 減辣不似預期 地產股跌凸

特首李家超首份《施政報告》昨出爐，惟港股未見沖喜，恒生指數由開市跌至收市，當中因樓市「減辣」力度不如市場預期，令地產股跌幅明顯並全數蒸發並跌凸周二的憧憬減辣升幅，以新世界發展(017)由單日由高位累插一成最重傷藍籌。市場普遍認為《施政報告》未能扭轉樓市淡風，影響僅中性。
《施政報告》提出，合資格外來人才在港置業，可於居港7年並成為永久性居民後，申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。市場普遍對「先付稅、後退稅」的安排感失望，地產股普遍報跌，九龍倉置業(1997)、恒基地產(012)、新鴻基地產(016)及希慎興業(014)均由升轉跌逾3%，當中恒地一度由高位累插約8%；最重傷為新世界，全日高低波幅9.8%，收市仍大瀉7.7%，1個月跌幅高達28%，明顯跑輸同業。
料樓價影響有限
萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒對傳媒表示，今次減辣對短期樓價影響有限，不過「搶人才」計劃則對租務需求有幫助，預料明年租金平穩，但購買力需時釋放，樓市成交量短線或只有10%至15%的增加，較未有「辣招」時比較仍低四至五成。該行又認為，當局應同時放寬額外印花稅(SSD)以增加二手流轉，並指SSD已與市場脫節。
恒指下坡式瀉403點
大市方面，恒指昨早段最高曾漲9點，及後持續下坡式向下跌，並以近全日低位16,511點收市，走低403點或2.4%；恒生科技指數報3,196點，跌139點或4.2%。主板成交額848億元，大市沽空率19.4%。A股亦向下，上證綜合指數報3,044點，失1.2%；深圳成分指數挫1.4%；創業板指數跌0.9%。
北水續吸資，滬深港股通合共淨買額45.4億元，連續第10個交易日吸資。
公用股有資金泊入，長江基建(1038)升2.5%，為表現最好藍籌，中電控股(002)漲1.3%；電能實業(006)揚1%。ATM繼續成為跌市火車頭，騰訊控股(700)挫4.1%，美團(3690)大跌6.2%，阿里巴巴(9988)走低4.3%，3股共拖低大市177點。