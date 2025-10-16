熱門搜尋:
財經
2025-10-16 17:51:00

或遭美FCC以國安理由禁當地營運　香港電訊：正審閱命令將作適當回應

據報香港電訊或遭美國FCC以國安理由，踢出美國電訊網絡。(資料圖片)

【17:40更新】《彭博》報道，香港富商李澤楷旗下公司香港電訊(6823)，可能面臨美國聯邦通訊委員會(FCC)以關注國家安全為由，阻止連接當地市場，並踢出美國電訊網絡之外。對此，香港電訊回覆本報查詢時表示，正仔細審閱FCC於今年10月15日向其發出的「陳述理由命令」以全面了解相關情況，公司將會向相關機構作出適當回應，並盡力履行對所有持份者的責任。

股價一度急跌逾6%

至於香港電訊股價今日表現波動，早段曾下挫5.6%，低見11.02元，中午收報11.1元，跌幅為4.96%。午後跌勢一度加劇，跌幅擴大至6.6%，低見10.9元。其後股價略為回穩，於收市時跌幅收窄至4.37%，報11.17元，下跌0.51元，全日成交金額為5.61億元。而電訊盈科(008)走勢相若，中午收報5.26元，下跌3.49%；全日收市報5.3元，下跌0.15元或2.75%，成交金額為1.41億元。

李澤楷。(資料圖片) FCC發表的聲明。(網上圖片) 中國聯通持有約18%的電訊盈科股份。(電訊盈科2025中期報告截圖) 李澤楷擁有電盈約31.8%股份。(電訊盈科2025中期報告截圖) 電盈持有約52%香港電訊股份。(香港電訊2025年中期報告截圖)

FCC：與中聯通有關聯

報道指出，美國聯邦通訊委員會已向香港電訊及附屬公司發出命令書，要求香港電訊解釋為何不應開始撤銷其經營資格程序。因為香港電訊與中國聯通有關聯，而聯通美國早前已因國安理由，被禁止在美國網絡營運。FCC主席卡爾認為，香港電訊作為聯通關連機構，今次行動實屬恰當做法。

中聯通持有18%電盈股份

根據電訊盈科及香港電訊的2025年中期報告，李澤楷持有電訊盈科約31.8%股份，中國聯通則持有約18%；而電訊盈科則持有約52%香港電訊股份。

5間中資運營商已遭撤銷營運許可

事實上，FCC自2019年起，已多次撤銷中國公司在美國營運電訊業務的許可，包括2019年FCC撤銷中國移動國際(美國)、2021年則撤銷中國電信(美國)、2022年撤銷中國聯通(美國)、2022年撤銷太平洋網絡公司(Pacific Networks Corp.)，以及2022年撤銷信通美國ComNet(USA)。

