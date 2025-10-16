或遭美FCC以國安理由禁當地營運　香港電訊：正審閱命令將作適當回應

【17:40更新】《彭博》報道，香港富商李澤楷旗下公司香港電訊(6823)，可能面臨美國聯邦通訊委員會(FCC)以關注國家安全為由，阻止連接當地市場，並踢出美國電訊網絡之外。對此，香港電訊回覆本報查詢時表示，正仔細審閱FCC於今年10月15日向其發出的「陳述理由命令」以全面了解相關情況，公司將會向相關機構作出適當回應，並盡力履行對所有持份者的責任。

股價一度急跌逾6%

至於香港電訊股價今日表現波動，早段曾下挫5.6%，低見11.02元，中午收報11.1元，跌幅為4.96%。午後跌勢一度加劇，跌幅擴大至6.6%，低見10.9元。其後股價略為回穩，於收市時跌幅收窄至4.37%，報11.17元，下跌0.51元，全日成交金額為5.61億元。而電訊盈科(008)走勢相若，中午收報5.26元，下跌3.49%；全日收市報5.3元，下跌0.15元或2.75%，成交金額為1.41億元。