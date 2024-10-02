戶戶送攻超市！「戶戶超市」第四間實體店 插旗尖沙咀

戶戶送(Deliveroo)今天宣布在尖沙咀開設全新「戶戶超市」分店，首次以地舖形式進駐油尖旺區核心地帶，目前本港已有4間「戶戶超市」門店，分別在中環、屯門、觀塘及尖沙咀。集團指，從「戶戶超市」首三個據點所獲得的數據顯示，飲品一直是備受歡迎，而新鮮水果和蔬菜則是銷量最高的商品。有見及此，「戶戶超市」尖沙咀據點將引入相關生活百貨，同時會提供有機蔬菜，以迎合區內專業人士對健康生活方式的追求。

首單消費滿 250 元 享 100 元折扣

為慶祝「戶戶超市」登陸尖沙咀，用戶首單消費滿250元可享100元折扣優惠，其後第二至四次訂單中，每單滿消費滿150元即可享30元折扣優惠。