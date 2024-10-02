戶戶送攻超市！「戶戶超市」第四間實體店 插旗尖沙咀

戶戶送(Deliveroo)今天宣布在尖沙咀開設全新「戶戶超市」分店，首次以地舖形式進駐油尖旺區核心地帶，目前本港已有4間「戶戶超市」門店，分別在中環、屯門、觀塘及尖沙咀。集團指，從「戶戶超市」首三個據點所獲得的數據顯示，飲品一直是備受歡迎，而新鮮水果和蔬菜則是銷量最高的商品。有見及此，「戶戶超市」尖沙咀據點將引入相關生活百貨，同時會提供有機蔬菜，以迎合區內專業人士對健康生活方式的追求。
首單消費滿250元 享100元折扣
為慶祝「戶戶超市」登陸尖沙咀，用戶首單消費滿250元可享100元折扣優惠，其後第二至四次訂單中，每單滿消費滿150元即可享30元折扣優惠。
戶戶送香港區總經理 Nick Price 表示，是次分店選址尖沙咀源於希望服務區內多元的客戶群。「戶戶超市」此前的成功亦為是次的擴張的選址打下強心針。展望將來，集團將繼續致力於擴展業務，並抓緊瞬息萬變的商業環境所帶來的機遇，滿足客戶需求。
屯門據點上半年訂單增長80%
戶戶送又指，「戶戶超市」屯門據點自今年1月開設以來業務表現令人鼓舞。該據點所處理的訂單目前已佔該區生活百貨訂單的60%，今年上半年屯門區整體生活百貨訂單按年有80%增長。