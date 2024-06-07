打風不停市｜港交所據報9月起惡劣天氣不再休市　框架稍後公布

去年起，港府建議就惡劣天氣下不停市作出研究，其後有指措施或較原定計劃推遲實施，不過獲行政長官李家超澄清，不存在7月便實施或是延期執行的情況。外電最新報道指，港交所據報9月起惡劣天氣不再休市，而框架將於稍後公布。

《彭博》報道，港交所最早會在9月停止在惡劣天氣期間關閉股市，以允許像其他發達經濟體一樣在這種情況下進行交易。

報道引述政府發言人在聲明中表示，建議將促進持續的貿易，加強香港作為國際和內地市場雙向門戶的地位，並鞏固作為國際金融中心的競爭力；至於目標仍是在今年年中公布相關實施細節和時間表。

一項9號或10號颱風關閉市場方案遭拒

報道另引述消息人士指，政府高層一直努力推動計劃盡快落實，故3個月的準備期被認為可行的。同時，亦考驗交易所立即保持開放的能力，因為啟動時間是在颱風季中期。

然而，一項僅在9號或10號颱風信號（最高級別）期間關閉市場的方案則被拒絕。