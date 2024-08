投資者續大手拋售中國股票ETF，因擔憂中國經濟及展望美國減息。

至於iShares摩根大通美元新興市場債券ETF(美:EMB),上周則錄得2.38億美元的資金流入;Janus Henderson新興市場債券ETF 則錄得1.57億美元的新資金流入;iShares MSCI新興市場(中國除外)ETF(美:EMXC)也繼續吸引尋求風險資產、同時避開中國的投資者的興趣,上周錄得獲得約1.94億美元資金流入。

經濟學家:投資者一直在避開中國

富國銀行新興市場經濟學家兼外匯策略師Brendan McKenna表示,現時投資者一直在避開中國(Investors have been avoiding China)。他揚言,除非中國當局能夠在政策走勢上有提高極大的明確性,否則今年餘下時間,甚至更久,中國本土市場都會讓人「避之不及」(to be avoided)。