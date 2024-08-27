投資者續大手拋售中國股票ETF，因擔憂中國經濟及展望美國減息。

繼英國《金融時報》報道，全球10大私募基金對中國投資熱情急減退後，《彭博》亦報道，投資者上周起大手拋售中國股票ETF，因出於對中國經濟的擔憂日益加劇，亦因展望美國9月減息，而轉向投資新興市場債券。

當中KraneShares滬深中國網路ETF（美：KWEB）錄得2.38億美元資金流出，這是自2022年8月以來最大的單周資金流出；iShares安碩中國大型股ETF同樣錄得近5,500萬美元拋售，是連續第11周的淨贖回。

至於iShares摩根大通美元新興市場債券ETF（美：EMB），上周則錄得2.38億美元的資金流入；Janus Henderson新興市場債券ETF 則錄得1.57億美元的新資金流入；iShares MSCI新興市場（中國除外）ETF（美：EMXC）也繼續吸引尋求風險資產、同時避開中國的投資者的興趣，上周錄得獲得約1.94億美元資金流入。

經濟學家：投資者一直在避開中國

富國銀行新興市場經濟學家兼外匯策略師Brendan McKenna表示，現時投資者一直在避開中國（Investors have been avoiding China）。他揚言，除非中國當局能夠在政策走勢上有提高極大的明確性，否則今年餘下時間，甚至更久，中國本土市場都會讓人「避之不及」（to be avoided）。