拆息跌穿1厘 H按息近3年低 提防低利率難持續

業主福音未完！銀行體系「水浸」下拆息跌跌不休，與樓按相關的1個月拆息昨更跌穿1厘，將H按實際按息推低至2.26厘，為2022年7月後近3年來最低。中原按揭董事總經理王美鳳指，1個月拆息上落波幅甚大，H按實際息率將主要在2厘多至3厘多區間上落。金管局總裁余偉文亦指，港匯港息的走勢仍存在較多變數，要提防低利率環境未必持續。
據財資市場公會網頁顯示，港元1個月銀行同業拆息(HIBOR)連跌3日，昨報0.96036厘。另外，隔夜拆息亦跌至0.02667厘；1星期拆息跌至0.27714厘；6個月期拆息跌至2.79119厘。不過，1年期拆息則略升至3.26595厘。
拆息累積巨額跌幅後，業主供樓壓力持續見紓緩。以按揭額500萬元及封頂息3.5厘計，承造30年按揭的按息已較月初減少1.24厘，每月供款少約3,314元，減幅14.8%。
高盛上調樓價升幅預測
因應H按息持續走低，高盛發表報告，預測今年至2027年3年的1個月拆息平均錄3.25厘、2.85厘及2.71厘，有助推動住宅物業價格及降低開發商的借貸成本，並將2026年及2027年樓價升幅預測上調，由升3%及4%變成升5%及6%。
港美息現罕見差價
王美鳳指，目前港美息差已拉闊至逾3厘，差價罕見，過往即使銀行體系結餘高於現水平，港美息差亦甚少超過2厘。她指，今次資金湧港與過往游資不同，資金稍作停泊後或作不同活動如股票投資或企業派息等，當銀行體系結餘供過於求狀況復常，拆息或逐步回升。
余偉文指，港匯和港息的走勢仍存較多變數，提防套息交易令港元走弱，拆息將回升，低利率環境未必持續，市民置業、投資或借貸時須充分考慮港息可能回升等的可能性。