拆息跌穿1厘 H按息近3年低 提防低利率難持續

業主福音未完！銀行體系「水浸」下拆息跌跌不休，與樓按相關的1個月拆息昨更跌穿1厘，將H按實際按息推低至2.26厘，為2022年7月後近3年來最低。中原按揭董事總經理王美鳳指，1個月拆息上落波幅甚大，H按實際息率將主要在2厘多至3厘多區間上落。金管局總裁余偉文亦指，港匯港息的走勢仍存在較多變數，要提防低利率環境未必持續。

據財資市場公會網頁顯示，港元1個月銀行同業拆息(HIBOR)連跌3日，昨報0.96036厘。另外，隔夜拆息亦跌至0.02667厘；1星期拆息跌至0.27714厘；6個月期拆息跌至2.79119厘。不過，1年期拆息則略升至3.26595厘。