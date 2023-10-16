搵工2023｜調查：畢業生期望每月人工有2.4萬，最想投身機構係？

每年均有新一批畢業生投入職場，有調查對本地大學畢業生進行調查，發現畢業生的期望薪酬為每月港幣2.4萬，較去年升約兩成；而僱主願意支付的薪酬僅每月港幣1.7萬元，雙方期望落差高達逾7,500 元；而畢業生最想投身的機構並非私人機構，而是加入政府成為公務員。 求職平台「CTgoodjobs」透過網上問卷形式，進行《2023 年畢業生薪酬及就業調查》，向23個行業的僱主、來自本地11間大學及其他大專院校的畢業生調查。

教大期望薪酬最高 僱主：給科大畢業生最高薪酬 調查顯示，香港教育大學畢業生期望薪酬最高，為每月港幣28,333元，次位是香港理工大學畢業生，平均期望每月港幣27,464元。從僱主的角度，企業願意給予香港科技大學畢業生最高薪酬，為港幣18,538元，其次是香港大學畢業生，達港幣17,991元。 最受畢業生歡迎就業機構為政府 調查數據又指，最多受訪畢業生打算投身「銀行/保險/證券/金融」類別，比率達15.6%， 其次為「政府/公共部門/公用事業」，比率11.6%；至於去年度最受歡迎的「資訊科技/ 電子商務」今年則三甲不入，僅有8.2%受訪者選擇。 至於最受畢業生歡迎的就業機構是政府，佔整體8.5%，其後為Google（6.0%）、HSBC（3.1%） 及 Apple（2.9%），反映大型企業或機構較吸引畢業生。 2023年畢業生薪酬及就業數據：