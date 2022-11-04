摩根士丹利傳數周內裁員 大部份為中國香港團隊

外電引述多名消息人士報道，由於通脹上升和經濟增長放緩，導致融資及交易業務放緩，摩根士丹利將在未來幾周在全球開始新一輪裁員，大部份為香港及中國的資本市場團隊。

日前在香港出席香港金融領袖投資領袖峰會摩的根士丹利行政總裁James Gorman，上月在業績公布後的分析師會議上已表示，該行正在評估員工人數，被外界視為預示該行將開始裁員。

科技投資銀行團隊亦受影響

據外電最新報道，摩根士丹利亞太地區的分部已經起草了一份過剩員工名單，受影響的主要是來自中國相關業務的團隊，當中包括來自香港及中國的資本市場團隊，30多名來自科技投資銀行團隊的成員亦受影響。據悉，摩根士丹利全球裁員將大約在同一時間進行，而亞太地區的裁員人數將超過自然流失的人數，但最終裁員的規模尚未決定。