摩根士丹利傳數周內裁員 大部份為中國香港團隊

外電引述多名消息人士報道，由於通脹上升和經濟增長放緩，導致融資及交易業務放緩，摩根士丹利將在未來幾周在全球開始新一輪裁員，大部份為香港及中國的資本市場團隊。
日前在香港出席香港金融領袖投資領袖峰會摩的根士丹利行政總裁James Gorman，上月在業績公布後的分析師會議上已表示，該行正在評估員工人數，被外界視為預示該行將開始裁員。
科技投資銀行團隊亦受影響
據外電最新報道，摩根士丹利亞太地區的分部已經起草了一份過剩員工名單，受影響的主要是來自中國相關業務的團隊，當中包括來自香港及中國的資本市場團隊，30多名來自科技投資銀行團隊的成員亦受影響。據悉，摩根士丹利全球裁員將大約在同一時間進行，而亞太地區的裁員人數將超過自然流失的人數，但最終裁員的規模尚未決定。
消息指出，裁員並非迫在眉睫。摩根士丹利截至第三季度末，全球擁有逾8萬名員工，預計今輪裁員人數將佔全球員工總數的低個位數百分比。該行拒絕就此事置評。
其他大行因應全球經濟環境，有不同規模的裁員行動。高盛今年9月削減人手，而德銀上個月亦在投資銀行部門裁員。中金、海通國際、招銀國際等多間中資大行，今年亦相繼傳出裁員的消息。
根據Refinitiv 的最新數據，香港今年以來新股集資金額約107.7億美元，是2017年以來最低，去年同期則約377億美元。