收息股｜全球股息跌0.9%　港股股息增長率削減因房地產業不景？

投資者靠投資股票賺股息創造被動收入，有機構指出，全球股息於第三季有所下跌。根據最新的駿利亨德森全球股息指數顯示，股息總額下跌0.9%至4,219億美元，然而，香港股息則升3.7%，增長貢獻主要來自中資企業股份。

香港方面，股息增長溫和。港股股息基本上漲3.7%，達到289億美元，增長貢獻主要來自中國銀行（BOC Holdings，3988）的大幅上升，以及中國移動（China Mobile，941）的較高終期股息。

駿利亨德森指出，指數中三分之一公司削減股息，減幅最大來自陷入困境的房地產業，行業的公司均削減或維持股息，又指若排除房地產業削減影響，本港股息的第三季度增長幾乎增加了近三倍。

中國創出歷史新高的股息

至於中國股息則創下新紀錄，駿利亨德森指，因中石油（SHA：601857）大幅增加派息，僅次於長期以來為內地股市最大派息公司的建行，亦掩蓋內銀及內房股的不振表現；而中國股息的基本增長率上漲了 7.8％，達到382億美元的歷史新高。

駿利亨德森亞洲股息收益聯席投資組合經理Sat Duhra表示，儘管目前宏觀經濟方面存在一些擔憂，但中國的表現是一個正面的驚喜。由於該地區的股息支付比率普遍很低，因此在全球環境不穩時，中國公司的派息壓力通常較低，又預計隨著利率長期高企的影響仍會持續，全球波動性將保持較高水平，但認為股息壓力不會像盈利壓力那樣 大，因為公司支付股息的能力仍然沒有受到質疑。