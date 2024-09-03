收息股／高息股／收息｜不少人希望創造被動收入，若希望作穩定投資，不妨考慮入手高息藍籌股，製造「月月派息」的組合，部分股份甚至較定期存款更高息，甚至有指是「十隻支持退休生活的收息港股」。《am730》依照市場數據，為讀者整合10隻精選高息藍籌股，其中入場最平僅需3,805元。 【9月3日更新】

收息股2024｜解讀藍籌股 藍籌股（Blue chip）指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大等的股票，亦有指其買入股價穩定度高、高殖利率，故又被稱作定存股。 香港市場的藍籌股，即為「恒生指數成分股」，由80隻股份所組成，內含多個版塊的股份，包括金融、地產、工商業綜合股等。 收息股2024｜股息紅利／股息 股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後，按持股比例，而向股東分配的剩餘利潤。至於獲取股息和紅利，是股民投資於上市公司的基本目的，亦是股民基本經濟權利。

收息股2024｜精選10隻高息藍籌股 收息股2024｜ 中電（002） 作為公用股之一的中電（002），每年每季均派息，分別於3、6、9、12月，一年共4次。根據該企過往派息數據顯示，過去疫情爆發的3年間，其中在疫情爆發的3年間，每年每股均派息3.1港元。 以截至9月3日收市價每股68.5元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為34,287元，股息率（TTM）達4.526%。 收息股2024｜ 滙控（005） 滙控（005）以往被稱為「收息王者」，儘管疫情爆發後，因政府干預而暫停分派一年4次的股息，但疫情過去各國重開後，滙豐於2021年始起陸續恢復派息，去年更宣布會恢復季度分派，料一年或能分派4次，2024年集團表示派發21美仙的特別股息。以過往資料估算，派息月份將是4、7、9及11月。 以截至9月3日收市價每股67.95元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為27,210元，股息率（TTM）達7.012%。 收息股2024｜ 恒隆地產（010） 恒隆地產（010）為本地地產股，在香港主要經營投資物業以供收租，發展物業以供出售，以及停車場管理與物業管理，旗下擁多個本地商場，包括康怡廣場、山頂廣場、雅蘭中心等。該股派息相對穩定，每年均派兩次股息。 以截至9月3日收市價每股8.7元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為8,710元，股息率（TTM）達9.885%。

收息股2024｜ 港鐵（066） 港鐵（066）經營多項核心業務，包括與鐵路及物業發展業務相關的項目管理，雖然過往數年受疫情影響，2024年中期業績顯示，鐵路及地產相關業務開始復甦，且數據顯示，最近5年內均每年錄得盈利。 以截至9月3日收市價每股26.85元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算入場費每手為13,440元，股息率（TTM）達4.879%。 收息股2024｜ 東方海外（316） 在藍籌股當中，東方海外國際 （316）經營航運，2022年純利99.65億美元，按年升40%，再創新高，再度成為「派息王」，去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發10.56美元（折合約82.48港元），雖然入場費較貴，但每手可獲約50,255港元。 以截至9月3日收市價每股106.9元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為53,508元，股息率（TTM）達7.606%。 收息股2024｜ 中石化（386） 中石化（386）2023年上半年營業收入大增27.9%，至1.61億人民幣（折合約1.84億港元），上半年總利潤微增1.6%至505.79億人民幣。2022年度所有股息，連同特別股息，每股共派發0.47元人民幣（折合約0.51港元），每手可獲約1,020港元。 以截至9月3日收市價每股5.24元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為10,492元，股息率（TTM）達7.218%。

收息股2024｜ 領展（823） 領展房產基金（823）自上市以來，能每年做到增加分派股息，雖儘管2023年年初公布「五供一」後，每股盈利被攤薄，料分派或首現倒退。有分析指，下半年中國經濟會有明顯良好勢頭，有利本港零售，對領展更有利。 以截至9月3日收市價每股36.35元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為3,639元，股息率（TTM）達7.226%。 收息股2024｜ 中海油 （883） 中海油2023年度首三季淨利潤1,087.68億元人民幣，按年升105.86%；淨產量按年升9.3%至4.62億桶油量。去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發2.63港元，每手可獲約2,630港元。 以截至9月3日收市價每股21.25元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為21,273元，股息率（TTM）達5.882%。

收息股2024｜ 中國神華（1088） 煤炭股中國神華（1088）首季錄得收入約870.42億元人民幣，同比增長3.7%，主因售電量增加令售電收入增長所帶動。集團維持高派息政策，末期股息2.55元人民幣，派息比率達72.8%。 以截至9月3日收市價每股32.5元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為16,268元，股息率（TTM）7.623%。 收息股2024｜ 中國銀行（3988） 中國銀行（3988）為內銀股，屬中國四大國有銀行之一。根據該企過往派息數據顯示，已連續逾10年穩定派息，近年派息金額幾乎是每年增加。該股屬每年派息，2022年末期業績共派人民幣0.2320元，（折合約0.25190175港元）。 以截至9月3日收市價每股3.43元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手僅3,434元，股息率（TTM）高達7.554%。 免責聲明：本網站之內容僅屬一般參考，並非個人化投資建議。

收息股2024｜ 常見問題 收息股2024｜ 問：甚麼是股息紅利／股息？ 答：股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後...按此了解更多 收息股2024｜ 問：甚麼是藍籌股？ 答：藍籌股（Blue chip）即是指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍...按此了解更多