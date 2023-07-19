高息股2023｜精選10隻高息藍籌股　入場費最平僅2800元起 【7月19日更新】

不少人希望創造被動收入，若希望作穩定投資，不妨考慮入手高息藍籌股，製造「月月派息」的組合，部分股份甚至較定期存款更高息。《am730》依照市場數據，為讀者整合10隻精選高息藍籌股，其中入場最平僅需2,800元。

高息股2023｜解讀藍籌股 藍籌股（Blue chip）指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大等的股票，亦有指其買入股價穩定度高、高殖利率，故又被稱作定存股。 香港市場的藍籌股，即為「恒生指數成分股」，由80隻股份所組成，內含多個版堍的股份，包括金融、地產、工商業綜合股等。 高息股2023｜股息紅利／股息 股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後，按持股比例，而向股東分配的剩餘利潤。至於獲取股息和紅利，是股民投資於上市公司的基本目的，亦是股民基本經濟權利。

高息股2023｜ 精選10隻高息藍籌股 高息股2023｜中電（002） 作為公用股之一的中電（002），每年每季均派息，分別於3、6、9、12月，一年共4次。根據該企過往派息數據顯示，過去疫情爆發的3年間，其中在疫情爆發的3年間，每年每股均派息3.1港元。 以截至7月18日收市價計算，每股為60.9元，入場費每手為30,483元，股息率（TTM）達5.09%。 股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 中電

（002） 60.9元 500 30,483元 5.09% 3、6、9、12月 高息股2023｜滙控（005） 滙控（005）以往被稱為「收息王者」，儘管疫情爆發後，因政府干預而暫停分派一年4次的股息，但疫情過去各國重開後，滙豐於2021年始起陸續恢復派息，今年更宣布會恢復季度分派，料一年或能分派4次，早前集團更表示，2023年將有21美仙的特別股息。以過往資料估算，派息月份將是4、7、9及11月。 以截至7月18日收市價計算，每股為62.95元，入場費每手為25,208元，股息率（TTM）達5.3%。 股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 滙控

（005） 62.95元 400 25,208元 5.3% 4、7、9及11月（估算） 高息股2023｜恒隆地產（010） 恒隆地產（010）為本地地產股，在香港主要經營投資物業以供收租，發展物業以供出售，以及停車場管理與物業管理，旗下擁多個本地商場，包括康怡廣場、山頂廣場、雅蘭中心等。該股派息相對穩定，每年均派兩次股息。 以截至7月18日收市價計算，每股為11.48元，入場費每手為11,493元，股息率（TTM）達7.49%。 股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 恒隆地產（010） 11.48元 1,000 11,493元 7.49% 5、9月

高息股2023｜港鐵（066） 港鐵（066）經營多項核心業務，包括與鐵路及物業發展業務相關的項目管理，雖然過往數年受疫情影響，但2023年鐵路及地產相關業務開始復甦，且數據顯示，最近5年內均每年錄得盈利，港鐵於2022全年派1.31元股息。 以截至7月18日收市價計算，每股為34.95元，入場費每手為17,494元，股息率（TTM）達3.74%。 股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 港鐵

（066） 34.95元 500 17,494元 3.74% 7、10月 高息股2023｜東方海外（316） 在藍籌股當中，今年東方海外國際 （316）經營航運，去年純利99.65億美元，按年升40%，再創新高，再度成為「派息王」，去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發10.56美元（折合約82.48港元），雖然入場費較貴，但每手可獲約41,240港元。 以截至7月18日收市價計算，每股為115.1元，入場費每手為57,612元，股息率（TTM）達71.56%。 股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 東方海外

（316） 115.1元 500 57,612元 71.56% 3、8月 高息股2023｜中石化（386） 中石化（386）上半年營業收入大增27.9%，至1.61億人民幣（折合約1.84億港元），上半年總利潤微增1.6%至505.79億人民幣。去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發0.47元人民幣（折合約0.51港元），每手可獲約1,020港元。 以截至7月18日收市價計算，每股為4.54元，入場費每手為9,090元，股息率（TTM）達8.9%。 股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 中石化（386） 4.54元 2,000 9,090元 8.9% 3、8月

高息股2023｜領展（823） 領展房產基金（823）自上市以來，能每年做到增加分派股息，雖儘管今年年初公布「五供一」後，每股盈利被攤薄，料分派或首現倒退。有分析指，下半年中國經濟會有明顯良好勢頭，有利本港零售，對領展更有利。 以截至7月18日收市價計算，每股為43.15元，入場費每手為4,320元，股息率（TTM）達5.7%。 股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 領展

（823） 43.15元 100 4,320元 5.7% 8、12月 高息股2023｜中海油 （883） 中海油本年度首三季淨利潤1,087.68億元人民幣，按年升105.86%；淨產量按年升9.3%至4.62億桶油量。去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發2.63港元，每手可獲約2,630港元。 以截至7月18日收市價計算，每股為12.12元，入場費每手為12,134元，股息率（TTM）達11.97%。

股份名稱 現價（港元）

（截至7月18日） 每手（股） 每手入場費 （港元） 股息率

（TTM） 每年

派息月份 中海油

（883） 12.12元 1,000 12,134元 11.97% 3、8月