收息股／高息股／收息｜踏入2025年，全球局勢再添變數，美國「狂人」總統特朗普重返白宮，其關稅及對華政策為中美關係蒙上陰影。在市場不確定性加劇的情況下，精明的投資者自然會將目光投向表現穩定、收益可觀的收息股票，藉以抵禦市場的風浪。擔心特朗普「隊冧」對港股？《am730》為您整理出10隻最新收益表現卓越的高息港股，助您在股海的風浪中保持穩健。
【1月22日更新】
收息股2025｜為何要買入收息股？
若想獲得穩定的投資回報，收息股是一個合適的選擇。投資往往伴隨風險，股價隨時可能波動，但收息股的優勢在於其可預測性。
只要一家公司長期派息並穩定增加派息，且派息比率維持在理想的30%左右，不會出現大股東「打劫公司」的情況。如此一來，投資者就能根據目前的定期息率，推算出個人合理的收息股回報，實現價值投資之父班傑明·葛拉漢(Benjamin Graham)所提到的「安全邊際」。
收息股2025｜留意股息、除淨日和除淨效應
需要注意的是，股票派息並非利息(Interest)，而是「股息」，英文為 Dividend。股息是根據目前股價扣減後的利潤派發的。一般而言，股票在派息後會因派息金額而下跌，除非該股票價位隨後上升，否則投資者難以說真正獲得實際的收益。
在投資收息股時，了解「除淨日」是一個重要概念。除淨日是指在這一天或之後購買股票的投資者將不再有權獲得即將派發的股息。換句話說，只有在除淨日前持有該股票的投資者，才能收到該次的股息。
在了解股息和除淨日後，另一個重要的收息股概念便是「除淨效應」。除淨效應指的是股票在除淨日之後，股價通常會出現下跌的現象。因此，投資者可以參考定期的息口來推算合理的股票回報，並在達到合理回報時出手。通過利用收息股在除淨期間的上漲，投資者可以獲取潛在收益，甚至「財息雙贏」。因此股票一時下降，並不會對股票有結構影響，只要該公司能持續營利、派息並且增派息。
收息股2025｜股息紅利／股息
股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後，按持股比例，而向股東分配的剩餘利潤。至於獲取股息和紅利，是想成為股東的股民投資於上市公司的其中一個目的，從而能夠分享一間公司經濟增長的收潤。
收息股2025｜銀行股
收息股2025｜中國銀行
中國銀行(3988)為內銀股，屬中國四大國有銀行之一。根據該企過往派息數據顯示，已連續逾10年穩定派息，近年派息金額幾乎是每年增加。
- 中國銀行：現價升至3.89元，每手入場費：3,890元，中期息派0.1208人民幣，預計計及末期息的現價股息率：6.6厘
收息股2025｜建設銀行
建設銀行(939)近年為高息之選。截至今年6月底止中期業績，經營收入3,748.31億元人民幣(下同)，按年跌3.4%。純利1,643.26億元，按年跌1.8%，每股盈利0.66元。
- 建設銀行：現價6.08元；每手入場費：6,080元；中期息派：0.197人民幣；預計計及末期息的現價股息率：6.9厘
收息股2025｜農業銀行
農業銀行(1288)截至今年6月底止中期業績，營業額3,671.4億元人民幣(下同)，按年升0.4%。純利1,358.92億元，按年升2%；每股盈利37分。每10股派息1.164元，上年同期不派息。
- 農業銀行：現價4.15元；每手入場費：4,150元；中期息派：0.1164人民幣；預計計及末期息的現價股息率：5.7厘
收息股2025｜工商銀行
- 工商銀行(1398)，現價4.98元；每手入場費4,980元；中期息派：0.1434；預計計及多派末期息的現價股息率：6.7厘
收息股2025｜滙豐控股
滙豐控股(005)以往被稱為「收息王者」，儘管疫情爆發後，因政府干預而暫停分派一年4次的股息，但疫情過去各國重開後，滙豐於2021年始起陸續恢復派息，去年更宣布會恢復季度分派，料一年或能分派4次股息。
- 滙豐控股：現價79.25元；每手入場費：31,700元；預計計及末期息的現價股息率：8厘
收息股2025｜恒生銀行
恒生銀行(011)2024年中期業績淨利息收入154.83億港元，同比增長2%；股東應得溢利98.93億港元，同比增長1%；每股盈利5.04港元，至今派息3.6港元。
- 恒生銀行：現價94.5元；每手入場費：9,450元；預計計及末期息的現價股息率：7.3厘
收息股2025｜內地石油股「三桶油」
「三桶油」
儘管隨著以巴局勢降溫，國際油價下挫，但無礙內地「三桶油」增派息。
- 中石化(386)：現價4.25元；每手入場費：8,500元；中期派息：0.146人民幣；預計計及末期息的現價股息率：7.5厘
- 中石油(857)：現價5.98元；每手入場費：11,960元；中期派息：0.22人民幣；預計計及末期息的現價股息率：8厘
- 中海油(883)：現價18.74元；每手入場費：18,740；中期派息：0.74港元；預計計及末期息的現價股息率：7.8厘
收息股2025｜公用股
領展
領展房產基金(823)自上市以來，能每年做到增加分派股息，雖儘管2023年年初公布「五供一」後，每股盈利被攤薄，料分派或首現倒退。有分析指，下半年中國經濟會有明顯良好勢頭，有利本港零售，對領展更有利。
- 領展：現價32.3元；每手入場費：3,230元；中期派息：1.3489港元；預計計及末期息的現價股息率：8.3厘
(溫馨提示：買股票實際上是在投資一門生意，推算股息時還需考慮公司現在或未來的業績表現。)
收息股2025｜常見問題
收息股2025｜問：甚麼是股息紅利／股息？
答：股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後...按此了解更多
收息股2025｜問：甚麼是藍籌股？
答：藍籌股（Blue chip）即是指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍...按此了解更多