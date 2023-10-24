攻防大戰｜外資兩個月撤走9千億 三千關淪陷 匯金又出征

相隔1年A股再爆三千關攻防戰，上證綜合指數上周五失守3,000點後，昨進一步下瀉1.5%或43點，至2,939點，為去年11月初以來新低。在三千關淪陷後，中央匯金公司昨再公布入市，買入交易型開放式指數基金(ETF)，並將在未來繼續增持，為「國家隊」本月第二次出手。不過內地近月愈救市，外資撤離速度愈快，高盛指中國8月及9月合共有1,170億美元(約9,126億港元)資金流走，且情況未受控，人民幣料續貶值。

內地近月多番出手救A股，包括下調印花稅及限制借貨沽空等，而中央匯金早在本月11日已斥4.76億元人民幣增持工中建農四大行，並表示擬在未來6個月內再增持。分析指，從效果上看，增持四大行影響股票數量有限，但當通過買入ETF方式，金額料比買四大行大得多，影響的效果也較大。

任澤平倡設千億平準基金

雖然內地已多次出手撐股市，惟內地著名經濟學者任澤平認為仍未足夠，昨以「是該大力提振股市了」發文，促請當局活躍資本市場，完善信息披露，建立千億規模的平準基金，以及重提10萬億元人民幣救市方案，包括派發3萬億元人民幣消費券及推出7萬億元人民幣基建項目。

至於外資撤退的步伐亦漸急，外電報道指，外管局上周五數據顯示，內銀上月向客戶淨沽194億美元外幣，為2018年11月後最高；銀行代表客戶向海外淨流出539億美元，則為2016年1月以來最大月度流出。高盛的報告指，其數據顯示內地上月份資金淨流出攀升至約750億美元，為2016年底以來的最高，比8月份約420億美元，增加近80%。

冀月底政治局會議有轉機

不過內地券商仍保持樂觀，招商證券指本月底政治局會議有望召開下，政策層面將迎來推動情緒回暖的轉機。