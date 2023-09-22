放寬按揭｜按證修訂按保放寬至樓花　1000萬元或以下可借九成

金管局旗下按證保險公司周五（22日）宣布，修訂按保計劃樓花住宅物業，使適用的合資格準則與已落成住宅物業看齊，將適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。當中，1,000萬元或以下可敍造九成按揭。至於經上述修訂的合資格準則，將適用於9月22日或以後簽訂臨 時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。 按揭界人士亦表示，歡迎有關決定，又指可進一步提高幫助買家自置物業的全面作用，新盤按保用家無需基於原有按保限制而局限於選擇建期付款方法，買家可有更多上會選擇，讓一些希望選擇即供付款方法的買家可透過按保享有同樣之高成數按揭配套。

1000萬元或以下可借九成 其中，1,000萬元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為九成；1,000萬元以上至1,500萬元的物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬元計算的成數，以較高者為準；1,500萬元以上至3,000萬元的物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬元計算的成數，以較高者為準。 按保計劃之前只能為物業價格600萬元或以下的樓花住宅物業提供按揭保險。修訂後，擴大至3000萬元或以下的合資格樓花物業。 按證保險公司表示，作出是次修訂是考慮到物業市場情況，以及自身的業務及風險，旨在讓按保計劃進一步協助市民置業安居。