數字人民幣｜中銀香港：香港萬寧全線逾300家分店接受數字人民幣支付

中銀香港：已向內地旅客派逾3萬個跨境數幣紅包 中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，自去年起，該行與中國銀行合作推出數字人民幣跨境消費推廣，向內地旅客發放超過3萬個跨境數幣紅包，吸引旅客於香港使用數字人民幣消費。為配合內地旅客在香港的消費模式， 該行很高興與本地熱門零售商戶萬寧合作，為內地旅客提供靈活便利的支付選擇，同時可為商戶挖掘數字人民幣帶來的商業價值。

中銀香港表示，顧客使用數字人民幣支付時，只需向商戶展示數字人民幣付款碼，並由商戶掃碼即可完成交易。中銀香港會將其數字人民幣兌換成港元，幫助商戶進行跨境清算，顧客無須提前進行兌換。 綁定指定數字人幣錢包可領50元紅包 此外，該行自今年5月推出 BoC Pay「數字人民幣專區」以來，該行客戶綁定中國銀行數字人民幣錢包的數目持續上升。 由即日起，該行客戶首次於BoC Pay「數字人民幣專區」綁定其中國銀行數字人民幣錢包，可領取高達人民幣50元的通用紅包，於內地及香港所有支持數字人民幣付款的線上、線下商戶使用。