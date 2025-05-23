新世界傳獲滙豐等10銀行允再融資200億　股價升逾6%｜港股異動

【5月23日更新】新世界(017)股價今日(23日)盤中走強，一度漲超6%，高見4.69元，最新升4.7%或0.21元，報4.63元，市值116.52億元。

在消息面上，《彭博》昨日引述知情人士報道，指新世界已獲得包括滙豐(005)、恒生(011)及中銀(3988)等約10家銀行承諾，將參與其875億港元的貸款再融資，暫獲承諾授信逾200億元。

知情人士還補充，尚有其他的銀行也在進行內部審批，預計會在未來幾周最終敲定。

(以上資料僅作參考，股價請以實時數據為准，並非作任何投資或買賣建議。