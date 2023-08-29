新世界股價全日升逾4% 旗下K11 MUSEA銷售較疫情飆1.2倍

新世界（017）就日前社交平台的指控逐點澄清後，周一（28日）股價仍反覆受壓。直至周二（29日），新世界股價回升逾4%。此外，旗下商場K11 MUSEA的整體銷售亦錄得升120%的佳績。

新世界今日收市報16.52元，升4.2%，成交金額約1.8億元。

K11 MUSEA整體銷售升1.2倍

新世界旗下商場K11 MUSEA，整體銷售較新冠疫情前升1.2倍。K11表示，K11 MUSEA及K11 Art Mall 暑期表現強勁，在旅遊業復甦及K11獨有文化生態圈吸引下，表現一支獨秀，整體銷售表現遠超疫情前，重返歷史高位之餘，其中的KLUB 11最高消費群組黑卡會員活躍人數，亦即每年需於場內消費至少30萬元，有關人數亦比疫情前急升2.1倍，過去12個月總消費金額更高達約11億元。

K11 MUSEA及K11 Art Mall均有超過三成商戶銷售額創開店以來歷史新高，橫跨餐飲、零售及娛樂等不同類別。至於K11 MUSEA第四季再推出文化藝術活動，亦持續引入全港獨家首店、國際新品牌及特別聯乘品牌。