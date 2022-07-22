新加坡元走勢強　兌多種主要貨幣創新高

新加坡元近日持續走強，日圓、歐元、英鎊及馬來西亞令吉匯價均創下歷史新高，對韓圜及泰銖亦報近年高位。有分析指出，新加坡經濟表現相對較好，為新加坡元提供額外的上升動力。關鍵製造業繼續受到電子產品的支持，金融服務等現代服務業的表現也相當不錯，而之前受到大流行打擊的服務業正在復蘇。

同時，新加坡金融管理局（MAS）在9個月內4次收緊貨幣政策，亦令新加坡元名義有效匯率升至現行水平。自新加坡金管局去年10月首次加息以來，新加坡元兌一籃子貨幣總共升值約 4.4%。市場預期，如果新加坡的通脹繼續升溫，將進一步收緊政策。

不過，隨着美國通脹加劇令聯儲局對加息態度更為鷹派，加上投資者從全球經濟不確定性中尋求資金避風港，資湧向美元，形成美元強勢。新加坡兌美元仍會相對較弱。

新加坡元兌日圓由年初約85日圓，升至周四99.71日圓歷史新高，較年初上漲約17%，最新兌99.07日圓。新加坡元兌馬來西亞令吉也打破紀錄，周四觸及3.2062令吉，較1月初約3.08上漲4%，最新略升至3.2068令吉。當地貨幣兌歐元和英鎊也在走強，上周觸及歷史高位。英鎊兌新加坡元由年初高於1.80新加元，最低曾觸及1.6587新加坡元的歷史低點，最新報1.6654新加坡元。