新加坡洗黑錢案｜涉案兩名中國銀行家曾為「搶手人才」 現已保釋

銀行間對中國人才的爭奪也很激烈 《彭博》報道，涉事兩人均為中國籍，其中一人Wang Qiming大學畢業僅不到兩年，已在花旗銀行新加坡分行業績「爆燈」，吸納富戶數以百萬計的存款；而Liu Kai則任職瑞士寶盛，同樣業績「爆燈」，2022年他被高盛的新加坡子公司挖走。

報道指，過去數年全球金融機構的財富管理及私人銀行部門，為吸引中國內地的高淨值客戶展開激烈競爭，其中花旗、瑞銀、渣打、星展在新加坡及香港，成立幾支操普通話的私人銀行家、客戶關係經理組成的團隊。 對於那些能從中國客戶那裡拉來存款和業務的員工，銀行給予豐厚獎勵。銀行高管們公開表達發展中國富戶業務的雄心。財富管理業務的銀行家為個人客戶提供存款和資金轉賬服務，同時給予投資方面的建議。在這個領域，各銀行對中國人才的爭奪也很激烈。

兩位銀行家已保釋 目前兩位銀行家已保釋，下個月再次出庭。兩人的律師暫未回答有關他們過去工作經歷的問題。瑞士寶盛表示，正全力配合有關部門的調查，在調查結束前拒絕就他的工作情況置評；高盛表示，該行不是劉凱被控案件的當事方；花旗發言人則證實Wang Qiming已離職，並表示該銀行不會對法庭審理的事項發表評論。 新加坡當局去年扣押總計30億新加坡元的現金、物業、加密貨幣和其他資產，10名來自中國的人士，因非法海外賭博活動洗錢和其他犯罪行為被判入獄，仍有更多人在逃。