新加坡百萬富翁比例將冠亞太 香港區內排第三

滙豐銀行最新報告預測，2030年前新加坡百萬富翁佔全國成年人口比例將達13.4%，即每百新加坡人就有13個百萬富翁，比例超越澳洲，稱冠亞太，更會高過美國的8.8%；香港、台灣分別排第三及第四。
滙豐銀行最新報告《亞洲財富崛起》針對14個亞太經濟體進行財富統計，依照個人現金存款、證券投資及房地產價值來估算個人財富，結果顯示2021年新加坡個人財富價值達到100萬美元的人口比重達到7.5%，在亞太地區僅次於澳洲的8%。
滙豐銀行預期，2025年前新加坡百萬富翁比重將增至9.8%，並在2030年前達到13.4%，取代澳洲的12.5%，在不足10年內成為亞太地區百萬富翁比例最高的國家，高過美國的8.8%。香港和台灣百萬富翁在2030年亦分別達到11.1%及10.2%，即每10個人便有1個百萬富翁，南韓、日本及中國依次排第5、7及8位，比例為8.8%、7.2%及4.4%。
中國百萬富翁人口將增至5千萬以上
以人數計，中國內地共有1,710萬名百萬富翁，估計中國2030年5,040萬個百萬富翁。
滙豐銀行首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示，2008年金融危機重創美國經濟後，亞洲金融財富便持續成長。去年亞洲金融財富總額逼近1.4百萬億美元，超越美國1.2百萬億美元。
滙豐報告統計的成年人口包含公民及永久居留權持有者。新加坡個人財富價值在25萬美元以上的人口比重將在2030年前達到67%，較去年增加10個百分點，僅次於澳洲的70.8%。