新加坡航空據報向員工派近8個月花紅　領先國泰航空派4個月花紅

再有航空公司宣布向旗下員工大派花紅。據新加坡《海峽時報》引述新加坡航空行政總裁Goh Choon Phong的內部郵件報道，該企將向合資格員工派發7.94個月的花紅。新航對事件拒評。
而相較本地航空公司國泰航空，國泰只派4個月花紅，即相差近半。
同集團酷航Scoot亦有逾4個月花紅
翻查資料，新航員工於2023年時亦有獲得花紅，當時合資格員工可獲得6.65個月薪資的分紅，外加一筆1.5個月薪資的疫情獎金，結果為經過勞資雙方協商而定。
至於同集團的低成本航空酷航（Scoot），其合資格員工也可獲得4.76個月薪資的花紅。
新航表示，受惠中國、香港、日本和台灣全面重新開放邊境，客量增加。該企又預計，北亞地區的航空旅行需求反彈，全年航空旅行需求仍然強勁，遠期預訂量將回升。
新加坡航空日前公布截至3月底財政年度的業績，該企收入增長7%至190.1億新加坡元（折合約1,105億港元），淨利潤增長24%至26.75億新加坡元（折合約155億港元），均錄得該企歷來最佳表現。
國泰航空僅派4個月花紅
而與本地航空公司國泰航空相比之下，新航花紅則多近半。據國泰航空年初宣布，將向合資格員工發放相當於7.2星期的合資格酬金，連同去年最多6星期特別酬謝金和雙糧，國泰合資格員工全年度可在基本薪酬外，獲得約17.2個星期，即約4個月的額外薪酬。