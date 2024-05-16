新加坡航空據報向員工派近8個月花紅　領先國泰航空派4個月花紅

而相較本地航空公司國泰航空，國泰只派4個月花紅，即相差近半。

再有航空公司宣布向旗下員工大派花紅。據新加坡《海峽時報》引述新加坡航空行政總裁Goh Choon Phong的內部郵件報道，該企將向合資格員工派發7.94個月的花紅。新航對事件拒評。

同集團酷航Scoot亦有逾4個月花紅

翻查資料，新航員工於2023年時亦有獲得花紅，當時合資格員工可獲得6.65個月薪資的分紅，外加一筆1.5個月薪資的疫情獎金，結果為經過勞資雙方協商而定。

至於同集團的低成本航空酷航（Scoot），其合資格員工也可獲得4.76個月薪資的花紅。