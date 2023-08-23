施政報告2023｜券商收入大跌八成　股票分析師協會：應參考A股或取消印花稅

新一份施政報告將於10月發表，香港股票分析師協會就本港股市及香港經濟，向政府提交施政報告提議，該會倡議優化股票印花稅機制，如參考A股甚至取消印花稅；又建議加快落實投資移民政策，以強化本港金融市場地位。

股票分析師協會：應參考A股或取消印花稅

香港股票分析師協會表示，此前提高股票印花稅率約三成至 0.13%並維持雙邊徵收，嚴重打擊本地證券市場交投量活躍度及從業員生存空間，影響到香港經濟整體發展；又引用證監會數據指，2022年度所有聯交所參與者收入，較2021年的274億港元大幅下降80%至56億港元。

協會呼籲政府調整或取消股票印花稅，或考慮參考A股實行單向印花稅，鼓勵更多投資者入市持貨。