施政報告2023｜券商收入大跌八成　股票分析師協會：應參考A股或取消印花稅

新一份施政報告將於10月發表，香港股票分析師協會就本港股市及香港經濟，向政府提交施政報告提議，該會倡議優化股票印花稅機制，如參考A股甚至取消印花稅；又建議加快落實投資移民政策，以強化本港金融市場地位。
股票分析師協會：應參考A股或取消印花稅
香港股票分析師協會表示，此前提高股票印花稅率約三成至 0.13%並維持雙邊徵收，嚴重打擊本地證券市場交投量活躍度及從業員生存空間，影響到香港經濟整體發展；又引用證監會數據指，2022年度所有聯交所參與者收入，較2021年的274億港元大幅下降80%至56億港元。
協會呼籲政府調整或取消股票印花稅，或考慮參考A股實行單向印花稅，鼓勵更多投資者入市持貨。
協會：建議加快落實投資移民政策
至於協會又希望新「資本投資者入境計劃」盡快落實時間表及計劃內容，表示因政府相隔8年重啟投資移民計劃，積壓需求較多，保守估算重啟計劃的首年有多達8,000宗申請，吸引2,000多億港元，亦建議提高投資門檻多元化投資，有效推動本港經濟及創科發展。
此外，協會又提倡樣以封閉式投資在香港成立家族辦公室，防止資金外流，指政府除提供交易利得稅豁免外，需要其他政策配合幫助內地資金轉到香港成立家辦；又提出應研究進一步取消或放寬對香港投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制，
在廣東為香港投資者和相關人員提供一站式服務，更好落實CEPA框架下對香港的開放措施。