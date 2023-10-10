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財經
2023-10-10 13:23:00

施政報告2023｜澳洲會計師公會倡港股交易時間延長1.5小時

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施政報告2023｜澳洲會計師公會倡港股交易時間延長1.5小時。

特首李家超將在10月25日，公布新一份《施政報告》，澳洲會計師公會周二（10日）向政府提交建議，主要圍繞8大主題展開，包括鞏固香港作為國際金融中心的地位、招商引資等，其中提倡港股交易時間延長1.5小時。

倡港股交易時間延長1.5小時

公會向不同領域的專家及本港會員開展諮詢，建議書中表示，建議港股交易時間延長1.5小時，從目前的5.5小時增加至7小時，與其他國際交易所相近；亦為支持非傳統和新興資產類別的發展，政府應考慮推出措施，提升投資者教育和普及這些資產類別的金融知識。

公會2023年大中華區分會會長呂志宏表示，國際金融中心地位是香港的核心競爭優勢，政府應採取行動來維持和進一步提升該優勢。考慮到今年股市面臨的巨大壓力，建議政府推行改革以提升市場流動性及吸引投資，包括降低股票交易的印花稅，選項之一是將港股印花稅從現行的0.26%，下調至與內地一致的僅對賣方徵收0.05%。

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施政報告｜10月25日發表施政報告　立法會11月連續3日辯論(資料圖片／陳奕釗攝)

84%受訪者冀鞏固本港國際金融中心地位

而調查中，就《施政報告》的優先配置資源，最多受訪者選擇鞏固香港作為國際金融中心的地位，佔84%，其次是建設香港成為國際創新科技中心（47%）及國際貿易中心（41%）。

公會又建議，政府與內地相關部門合作，加強香港與內地的避免雙重課稅協定，以協助香港從區域競爭中脫穎而出，如考慮將股息預扣稅率從現行的5%降低至2.5%。

此外，在吸引人才方面，67%受訪者表示《施政報告》應包括改善工作環境的舉措，將有助於吸引和挽留人才；針對樓市，公會建議政府加快實施新的資本投資者入境計劃，以及減低從價印花稅。

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