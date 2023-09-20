施政報告2023｜羅兵咸永道建議股票印花稅減半及GEM板改革

10月25日行政長官李家超將發表其任內第二份施政報告，就有關諮詢，羅兵咸永道會計師事務所建議政府，應盡快與內地監管機構盡快商討落實推行「新股通」，又建議港交所重新定位GEM板，以及研究股票印花稅減半等措施振興。

料新股通有利兩地資本市場流通量及估值

羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢表示，現時互聯互通只限於二級市場，落實「新股通」有助壯大兩地股市投資者基礎和選擇，亦有利兩地資本市場流通量和估值。

黃金錢提到，本港上市新股數量由2018年的逾200間，跌至去年不足100間，惟東南亞及中東等新興市場交易所的新股數量卻逐年增加，羅兵咸永道建議，港交所與其他交易所合作，研究跨境雙重上市機制，擴大投資者基礎、增加股份流通量等。

建議股票印花稅減半及GEM板改革

至於GEM板（創業板）改革方面，黃金錢建議，港交所降低有關上市及轉主板的要求，同時研究允許於其他交易所上市的公司到GEM板作第二上市，以減輕相關上市成本及披露要求等，吸引集資額，又稱交易所需要成立專責審批GEM板的小組以加快審批有關申請。

另外，羅兵咸永道建議，減半徵收股票印花稅，稅率由現時買賣雙方各付0.13%、合共0.26%，下調至買方免稅，賣方維持徵稅0.13%。他指建議的調整幅度，已經考慮對本港庫房的收入影響，相信港股交投活躍可抵消稅收減少。