施政報告2023｜蘇長榮引述特首：重點於推動經濟改善民生

當中香港島各界聯合會理事長蘇長榮會後見記者，表示港島區就地區治理、房屋及社福、青年教育、婦女和交通及環境5大範疇向李家超提出意見；他又引述特首指，今年施政報告會重點「推動經濟發展及改善民生」。

行政長官李家超在10月25日，將發布其任內第二份施政報告，並於多區與各團體及組織舉辦超過30場諮詢會。周四（8月3日）特首與香港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會代表一同出席《施政報告》諮詢會。

九龍聯會王惠貞：提出14項建議

九龍社團聯會會長王惠貞表示，該會就醫療、房屋及人才等問題提出14項建議，亦向特首提出進一步放寬「補充勞工計劃」，認之不限於目前26個職位類別，表示希望從多方面輸入勞工，改善香港勞動力不足。

該會副理事長何漢文指出鼓勵生育建議，認為政府在公屋或居屋申請中可引入計分制，令年輕夫婦加快上樓置業，或增設兒童醫療券。

新界聯會陳勇：加快發展北部都會區

至於新界社團聯會會長陳勇表示，建議加快發展新界，如將北部都會區，提升至「港深都會區」或「大灣區新都會區」，以帶動經濟發展；又提出打造聯合灣區標準，以香港較優勢或成熟的標準，如藥品、食物、安全檢測等。