日圓兌換｜兌港元再跌穿「5.1算」　即睇最抵唱Yen方法　精選銀行找換店最新匯價

自日本自民黨高市早苗當選新任總裁，並成為首位女首相以來，日圓走勢反覆偏軟。截至發稿，日圓兌美元匯率報152.5，每百日圓兌港元為5.09，再度跌破5.1水平。儘管日本央行前理事前田榮二預期央行最快將在12月加息至0.75厘，並在明年夏季進一步調升至1厘，但市場普遍認為高市早苗將持續主張寬鬆的貨幣政策，預計日圓仍會維持下行趨勢。《am730》為此特別整理5個「唱Yen」方法，以及多家銀行及找換店的最新匯率，以方便赴日旅遊的港人以最優惠價格兌換日圓。

日圓兌換｜5大兌港元方法

其實兌換日圓方法有好多種，以下有5種港人常用的兌換日圓方法。

1. 本地銀行兌換

第一種是透過本地銀行兌換日圓現鈔，其中銀行電匯是最為便捷的方式。只需在銀行開設綜合理財戶口，即可透過網上或電話理財服務預訂外幣現鈔，並親臨分行提取，節省輪候時間。若持有優越或以上級別的戶口，更有機會享有更優惠的匯率。

不過，銀行櫃檯未必隨時備有充足的日圓現鈔，建議事先透過網上銀行預約，於指定日期前往領取。而且銀行兌換日圓通常會分為「電匯價」和「現鈔價」，一般而言，「電匯價」的匯率一般會比「現鈔價」好，故建議大家先開立一個外幣戶口。

2. 本地外幣提款機

第二種是使用香港本地外幣提款機。部分銀行如滙豐銀行(HSBC)設有外幣提款機服務，操作方式與銀行櫃位提取相似。只需開通外幣戶口，即可在網上銀行預先購入日圓，再透過外幣提款機提取戶口內的日圓，或直接以港元扣帳兌換。

3. 本港找換店兌換

第三種是透過本港找換店兌換。對於難以在辦公時間前往銀行的人士而言，找換店提供更彈性的選擇，且大多不收取手續費。不過，兌換前建議先比較各間找換店的匯率，以確保獲得最優惠的價格。

4. 日本ATM提款機及外幣兌換機

第四種是在日本當地使用海外ATM提款機提取日圓。部分市民會選擇以提款卡或扣帳卡在日本提款機提取現金。只要持有支援MasterCard Cirrus、Visa PLUS或銀聯網絡的信用卡或提款卡，即可在標有相關標誌的提款機操作。

此外，在日本機場、車站或便利店亦設有外幣兌換機，只要看到「外貨両替」、「Money Exchange」或「Currency Exchange」等標示，即可以外幣現金兌換日圓，但需注意手續費可能較高。

5. 日本機場找換店

第五種是在日本機場找換店兌換。若抵達日本後急需日圓現金，且找不到提款機，可於機場找換店以港幣兌換日圓。然而，機場找換店的匯率可能較香港機場的兌換價高出逾一成半，建議僅作為應急之用。