日圓匯率走勢｜日央行不加息兌港元跌穿5算　港找換店：單日換YEN人數增三成(更新)

到日本旅遊注意，日本央行於4月26日公布議息結果，宣布維持利率不變，以及決定繼續購買國債，以應對長期利率突然上升的風險。其中央行1月將2024財年消費者物價通膨預期從上年的2.4%上調至2.8%；而2015財年及2016財年的前景均為1.9%。

市場關注日圓匯率走勢，因到達以往干預水平，仍未見政府出手。日圓兌美元再創34年新低，1美元曾升至155.75日圓，較早時報155.6水平；每百日圓兌港元今早曾見5.01算。

【18:30更新】日圓創新低之際，不少香港市民亦趁機前往兌換日圓。發達烏找換店負責人梁先生向《am730》表示，由於日元持續疲弱，對比昨日，周五（26日）的單日兌換日圓人數增加約三成，每人平均兌換約15,000港元。