日圓匯率走勢｜日官員暗示干預後　日圓兌港元回升至5.17算

日圓滙價一度創下34年新低，周三（28日）日本官員暗示將出手干預後，從低位反彈。而日本央行最新亦發布意見摘要顯示，貨幣政策委員會成員在上周政策會議上討論了保持謹慎立場的必要性，而決策者普遍贊成緩慢加息。

日本媒體報道，在日圓滙率創下34年低位後，日本財政部、央行及金融服務廳官員舉行緊急會議，討論事態，亦有官員警告不排除出手干預滙市。外滙界人士指出，日本上一次干預日圓是在151.94水平，市場確實預期，日本短期內將再度干預滙市。

而市場觀望美國周五（29日）公布的2月個人消費開支(PCE)數據，以評估聯儲局利率政策前景。

日央行意見摘要指決策者贊成緩慢加息

此外，日本央行發布意見摘要顯示，貨幣政策委員會成員在上周政策會議上討論了保持謹慎立場的必要性。當中指出，意見摘要顯示，日本央行行長植田和男及其他政策委員贊成以緩慢的方式加息，即使在啟動政策正常化進程之後亦如此，相關立場可能會令日圓繼續受壓。

亦有一名委員表示，終止負利率政策同時，央行需強調其謹慎立場。植田和男昨日在國會發表講話時重申，考慮到央行的通脹展望，金融環境料將保持寬鬆。