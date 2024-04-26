日圓匯率走勢｜日本央行不加息　兌港元跌穿5算(更新)

到日本旅遊注意，日本央行於4月26日公布議息結果，宣布維持利率不變，以及決定繼續購買國債，以應對長期利率突然上升的風險。其中央行1月將2024財年消費者物價通膨預期從上年的2.4%上調至2.8%；而2015財年及2016財年的前景均為1.9%。

市場關注日圓匯率走勢，因到達以往干預水平，仍未見政府出手。日圓兌美元再創34年新低，1美元曾升至155.75日圓，較早時報155.6水平；每百日圓兌港元今早曾見5.01算。

【15:00更新】日本銀行公布議息結果，將基準利率維持在0至0.1厘，符合市場預期。日本央行議息結果出爐後，日圓兌美元隨即貶至156水平，每百日圓兌港元亦跌穿「5算」。至本港時間下午3時，每美元兌156.5日圓，每百日圓兌4.98港元，即跌穿「5算」。