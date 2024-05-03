日圓波動｜兌港元曾重越5.1 日央行疑兩度干預 共斥4551億

據外電將日本央行經常項目數據與貨幣經紀商估值進行比較，日本央行昨斥約3.5萬億日圓入市，不過日本外匯事務最高官員、財務省副大臣神田真人則不予置評，只表示月底會披露數據。

日圓匯價周二美國時段尾市顯著波動，兌一美元由158.04，急升逾3.1%，高見153.18，每百日圓亦由4.951，重上5算，報5.109，市場估計日本當局繼周一後周四凌晨疑似再度出手。至於昨日晚上9時兌一美元報154.62，下滑0.1%，兌港元報5.056，跌0.2%。市場估計周一斥5.5萬億日圓入市後，昨再斥3.5萬億日圓捍衛，共9萬億日圓(約4,551億港元)。

惠理集團(806)董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志指，日圓近期跌破160水平，是自1980年代以來首次，由於市場對聯儲局更為鷹派預期推動，及通脹比預期更頑固，日本央行仍維持鴿派取態，及最近會議後亦缺乏政策導向。日圓疲軟愈來愈可能引發當局干預，鑑於貨幣政策和潛在外匯干預，日圓短期內可能保持波動。

關注155至160波動範圍

華僑銀行報告指，日本當局續有干預動作，日圓日前尾盤大漲逾3%，一度接近153，但美元兌日圓昨早再站上156水平。利差交易影響下，當局進行外匯干預成效有限，進一步穩定匯率可能需要日央行更多政策配合，關注155至160波動範圍。