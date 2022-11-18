日本10月通脹創逾40年最高 圓匯向上

受到日圓疲弱推高進口價格，日本最新通脹創40年新高。日本政府公布，扣除新鮮食品的核心通脹率按年上升3.6%，創1982年2月以來最高，高過市場預期，從上月的3.0% 進一步上升，亦是連續7個月高於日本央行2% 目標，亦高過市場預期。

數據公布後日圓匯價上升，高見報140.046日圓兌1美元；每百日圓兌港元兌5.5843，升0.07%。

數據反映日圓疲弱持續推高進口商品價格，令日本商界改變通縮期間的思維，加價應對成本上升，亦加重家庭開支負擔。不過，日本央行總裁黑田東彥重申，央行需要繼續實施寬鬆貨幣政策，支持脆弱的經濟。他在國會表示，日本經濟的不確定性非常高，但相信在工資增長支持下，將以持續、穩定的方式實現2% 通脹目標。

日央行行長重申繼續寬鬆貨幣政策

黑田東彥解釋，價格上升的動力有一半來自全球商品價格上升，這種動力不會持久。日本通脹率在明年3月底止年度預料達到 3%，但隨着大宗商品和其他成本推動因素發揮作用，明年增速將降至該水平的一半。

10月全國整體消費物價指數按年上升3.7%。扣除生鮮食品及能源價格後指數按年上升2.5%，創2015年3月以來最高。日本企業商品價格指數於10月底止的一年上升9.1%。