日清食品半年少賺1.3%　受累消費意欲減弱及消費者更傾向儲蓄

期內，收入18.22億元，跌5.54%，主要由於消費減少及港元兌人民幣外幣換算所產生的負面影響所致；毛利率35%，增加0.9個百分點。經調整EBITDA增1.5%至3億元。

香港及其他亞洲業務收入7.06億元，挫6.1%；內地市場收入11.17億元，跌5.2%。而分部業績則減少34%至約3690萬元，主因全新自動化及節約人力的智能生產綫折舊開支增加，以及非麵類業務的產品銷量減少。

集團指，香港消費者在日用品方面的支出外流至深圳，意味港人增加北上消費，抵銷其他亞洲地區的增長；至於內地方面則消費情緒下降，且人們更傾向儲蓄，

香港即食麵業務收入略增

香港即食麵業務收入略增，主因受惠拓展包括北海道出前一丁、日清元祖雞汁即食麵及日清越粉系列在內的高檔袋裝即食麵，使袋裝即食麵銷量恢復。同時，公司進一步加強對北美、英國、歐盟、澳洲及新西蘭的出口銷售，帶動香港銷售增加。

集團預期本港經濟將於本年度餘下時間持續增長，會謀求香港即食麵收入的進一步增長。展望未來，集團對各地區的長期業務發展持審慎樂觀的態度，並繼續管控成本及改善營運效率，指高端化及多元化策略是在動盪及波動的市場中實現增長的關鍵。