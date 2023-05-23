日股創33年高 大行料未升夠 看漲15%

「美國股神」巴菲特加持下，日本股市愈升愈有，日經平均指數昨一舉突破31,000關，收市升0.9%，報31,086點，再創33年高，分析認為日股升浪未完，尚有15%升幅。

巴菲特投資日股帶挈

巴菲特上月披露將進一步投資日股，其後日股亦反覆走高，累升約12%，他持有的5隻日企三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅均為日經指數成分股，今年以來暫累升約16%至33%。

野村指，股神投資的5企是日本獨有的商業模式，由於業務範圍廣泛投資多元，現金流穩定，其市盈率介乎5至8倍，仍處2001年以來較低水平。加上5企在日本市場的舉足輕重地位，相較美股的高估值，日股便宜太多。

Man GLG日本股票主管Jeffrey Atherton對外電指，由於收益具彈性、估值適中及企業改革，日股尚有10%至15%上升潛力。日本仍處負利率環境，與其他地區不同，貨幣政策應對風險資產有利。三井住友DS資產管理首席宏觀經濟策略師Masayuki Kichikawa則認為，日本長期基本面好轉，外資不想錯過入市機會，一旦美國經濟仍強勁下，日股仍未高估，料有上升空間。