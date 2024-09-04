昇能復牌反彈六成 大股東昨遭斬倉失36%股權

昇能集團今日曾高見0.55元，最多升69.2%。(網上圖片)

昨日大瀉98%後中途停牌的內地石墨電極產銷商昇能集團(2459)公布，就昨日股份的價格下跌而成交量上升，公司獲執行董事兼大股東侯皓瀧旗下OtautahiCapitalInc告知，合共約3.7億股股份、佔全部已發行股本約36.64%，於昨日被證券公司於公開市場通過保證金證券帳戶強制出售，即俗稱「斬倉」。

昇能今日復牌反彈，高見0.55元，最多升69.2%，現報0.51元，升0.185元或57%，成交額3.65億元，市值4.95億元。

侯皓瀧最新持股 21.02%

緊隨強制出售完成後，OtautahiCapitalInc持有的股份數目約2.123億股，佔已發行股本的21.02%。集團指，維持正常的業務營運，且業務營運和財務狀況並無重大變動。