昇能集團被證監會點名股權高度集中　股價曾瀉99%淪「毫子股」現中途停牌

昇能集團為超高功率石墨電極的全球製造商，其於2023年初新上市，招股價1.6元，集資額2.76億元；去年底炒上至10元，惟一度爆瀉逾一半，到今年4月再升，由3.5元抽升至上周五最高23.1元，期間升幅達到5.6倍。

昇能集團（2459）周一（9月2日）被證監會點名股權「高度集中」，街貨量不足一成。該股今日（9月3日）開市股價即瀉，曾瀉99%。

證監會：昇能股權集中於極少數股東

證監會公布查訊昇能股權的分布結果，指截至今年8月19日，公司共有25名股東合共持有逾2.79億股股份，相當於已發行股本27.65%，連同一名控股股東所持有的5.825億股（佔已發行股本57.67%），以及沒有結存於中央結算及交收系統或在香港股東名冊中登記的約4,931萬股（佔已發行股本4.88%），合共已相當於昇能集團發行股本的90.2%。因此，該公司只有9,894萬股或9.8%股權，由其他股東持有。

證監會指，昇能集團股權集中於極少數股東，而鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使小量股份成交，公司股價亦可能大幅波動，建議股東及有意投資者於買賣該公司股份時審慎行事。