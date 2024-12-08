明日開市焦點｜利福獲劉鑾鴻溢價22%提私有化 看淡內地零售

利福中國(2136)周五收市後公布，獲集團大股東、人稱「細劉」的主席兼首席執行官劉鑾鴻提出私有化，每股註銷價0.913元，較停牌前每股0.75元，溢價21.7%，涉及約3.674億股計劃股份，所需現金約3.35億元。利福本月3日起停牌，現申請明日復牌。 2022曾私有化崇光百貨母企 劉鑾鴻於2022年8月亦提出以每股5元私有化持有崇光百貨的利福國際，涉資約18.8億元，並在當年11月通過。 每股0.913元 涉資3.35億 私有化議案須於股東會上獲得75%計劃股東贊成通過，反對的獨立股東不多於所附票數的10%。目前劉鑾鴻及相關人士持有利福74.91%，計劃股東佔25.09%。

料內地消費信心需時改善 利福指，在充滿挑戰和不明朗的市場條件以及股份交易流動性較低的情況下，建議為計劃股東提供以溢價將其股份變現的機會。由於複雜的地緣政治緊張局勢和內地消費疲軟等多種經濟和政治因素，中國經濟一直面臨各種挑戰。儘管中國政府已宣布多項旨在穩定經濟、刺激消費的措施，但這些措施的實施和效果仍存在不確定因素。此外，中國消費者的消費決策變得更加審慎，中國的整體消費信心可能需要更多時間改善，因此預計在中短期內，中國零售業仍然充滿競爭和挑戰。

另外，利福指過去12個月，股份價格一直低於註銷價，加上股份的低交易流動性可能令計劃股東難以在不對股份價格造成不利影響的情況下進行大量場內出售，或他們可能無法在合理的時間內出售其全部持股。建議為計劃股東提供一個具吸引力的機會，讓他們在計劃獲批准及實施後以高於現行股價的溢價將其在公司的全部投資變現為現金，而無需承受任何流動性不足折讓及結算風險。 利福截至今年6月底止半年純利4,166.8萬元人民幣，按年大減67.4%；收入約6.44億元人民幣，少7.3%。

